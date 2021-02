Huelga de hambre de detenidos por las condiciones de hacinamiento 

Diecinueve detenidos en el Destacamento policial Alto Verde en Salvador Mazza comenzaron ayer una huelga de hambre. Escribieron una carta anónima y la hicieron llegar al comunicador local Raúl Costes. Protestan por el hacinamiento en el que están privados de la libertad y porque no se cumple el protocolo para prevenir la covid-19. Además, solicitan la agilización de sus causas.

"Piden que se solucione el hacinamiento en el que viven, ya que tienen las celdas con capacidad para 10 y los que están casi duplican ese número", contó Costes. Los detenidos dijeron que enviaron un manuscrito a los magistrados intervinientes. Los jueces de Garantías que actúan en la zona son Héctor Mariscal y Nelson Aramayo.

La hermana de uno de los detenidos relató a Salta/12 que las visitas son una vez a la semana y que cuando van salen todos a una galería en la que reciben a los visitantes pero terminan en condiciones de aglomeración y sin poder hablar porque tampoco tienen privacidad. "Hay amontonamiento, no hay higiene, cada uno pide por la agilización de los papeles en sus causas. También piden que haya más días de visita porque no se puede conversar ni preguntar como están. La galería no mide ni dos metros. Hay pocas celdas", indicó.

"Cuando una va como pariente no se ve mucha higiene. Es lenta la asistencia médica, tienen que estar grave para que los lleven (a una institución sanitaria). Ahora están de huelga de hambre, hace como 45 grados de calor", expresó.



La mujer contó que su hermano está detenido en ese destacamento hace un mes, en su caso no tiene una condena y falta el esclarecimiento de la supuesta participación en el delito por el que se lo acusa. Explicó que entre los privados de la libertad decidieron que el reclamo sea anónimo, por ello prefirió no dar su nombre.

En las condiciones de hacinamiento "es imposible cumplir con el protocolo de prevención de covid", explicaron los detenidos a Costes. También dijeron que mantendrán hasta las últimas consecuencias esta medida de fuerza y que solo la levantarán si sus reclamos tienen respuesta.

Consultada por Salta/12 sobre las condiciones de detención en el Destacamento Alto Verde, la Policía de Salta no hizo comentarios.

No es la primera vez que los detenidos en el Destacamento Alto Verde protestan por las condiciones de detención. En noviembre del año pasado hubo un motín en el que ya pedían que se agilicen sus causas judiciales y fueron reprimidos por la fuerza policial.