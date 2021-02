Colapsó la web para sacar turno para mayores de 80 años para la vacuna contra el coronavirus en CABA

Las personas que después de las 14 intentaron acceder al sitio web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para sacar turno para la vacuna contra el coronavirus para mayores de 80 años se encontraron con dificultades que impiden concretar la cita para inocularse. La página colapsó y ni siquiera se podía comenzar el trámite. Tampoco fue posible pedir turno a través de la línea 147. Desde la administración porteña explicaron que "los canales están con una alta demanda" y dijeron que "en estos momentos un equipo técnico está trabajando para solucionarlo a la brevedad".

La web para sacar turno es buenosaires.gob.ar/vacunacovid. El gobierno porteño había anunciado que a partir de las 14 de este viernes se podría elegir allí día, horario y centro vacunatorio. El trámite también se podría realizar llamando al 147.

En los minutos posteriores a su puesta en marcha el sistema no funcionó como se anunció. La página de internet empezó a mostrar la leyenda "No se puede acceder a este sitio web". Rato después apareció un mensaje que buscaba ser más amigable, pero no la solución: "Nuestro sitio web está fuera de servicio, debido a una gran demanda. Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad. Si necesitas solicitar un turno para vacunación o realizar un trámite urgente, llamá al 147. Si tu trámite puede esperar, te pedimos que intentes volver a ingresar nuevamente más tarde. Disculpas por las molestias ocasionadas".

En la línea 147 también resultó imposible establecer la comunicación. Allí respondía un contestador automático: "Le informamos que el número al que intenta llamar posee todos sus operardores o líneas de atención ocupadas. Por favor corte, espere unos instantes e inténtelo nuevamente".

La explicación del gobierno porteño

"Tratándose del primer día los canales están con una alta demanda", explicaron en el gobierno de la ciudad y pidieron "tranquilidad y paciencia" porque "todos los adultos mayores van a ser vacunados".

Con relación a la situación detallaron que "se esperaba una alta demanda frente a lo cual se duplicaron los servidores de la web y se abrió el canal telefónico" y que "el principal problema en la web es la gran cantidad de sesiones por minuto e ingresos simultáneos que está teniendo". "En estos momentos un equipo técnico del Gobierno de la Ciudad está trabajando para solucionarlo a la brevedad", agregaron.

Cómo será la vacunación

Quienes se anoten recibirán la confirmación del turno que hayan solicitado a través de un mail o un SMS. Los anotados deberán luego acercarse a la posta de vacunación el día y horario elegido con su DNI.

Las aplicaciones se realizarán en 29 centros públicos de vacunas y 7 privados ubicados en clubes, edificios del gobierno porteño y centros culturales. La vacunación se realizará de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Si la persona tiene como prestadores de salud (obra social o prepaga) a Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Osuthgra, Güemes, Osecac u Obsa pueden llamar directamente allí para vacunarse



Las autoridades porteñas fijaron seis etapas de vacunación: una primera para los trabajadores de salud; una segunda para adultos mayores de 70 (aunque se iniciará para mayores de 80) y residencias; la tercera para personas de entre 60 y 69 años; la cuarta para el personal estratégico; la quinta para personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante; y por último, la sexta etapa para otros grupos estratégicos.