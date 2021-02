Un emprendimiento familiar

Creada por dos hermanas, Agustina y Catalina, ambas veganas, Casa Nueza arrancó como un take away de cocina saludable. Poco a poco la propuesta se fue extendiendo, la demanda creció, y así decidieron abrir su primer local a la calle. Agustina es una suerte de influencer de la vida sana: conocida por las clases de yoga y por las recetas veganas que comparte en Instagram, cuenta que junto a su hermana sintieron que había una necesidad de una propuesta como ésta. “Trabajamos muchísimo para poder abrir en solo tres meses, y por suerte la respuesta de la gente fue fantástica”, dice. El espacio ofrece mucho de lo que hoy está de moda: hay kombuchas (una bebida fermentada a base de té con azúcar, ligeramente efervecente que aporta beneficios para la salud, $590 el litro), leches vegetales (almendras, avena y cajú, $270 el litro) y jugos. Entre los dulces, hay cookies, alfajores, budines, rolls de canela y pan de chocolate. Las tortas se pueden pedir por porción o entera pero conviene reservarla con antelación para asegurarse de que haya disponibilidad.

Para desayunar o picotear se puede elegir entre una tostada de masa madre con palta, queso untable de cajú fermentado, cilantro y fruta de estación ($360) o un bowl de chía pudding, con granola, frutas, dulce de dátiles y menta ($440). Entre las opciones saladas, hay una ensalada y una tarta que varían diariamente. También ofrecen un picnic box que se puede armar con todas las propuestas del local, incluyendo quesos fermentados -madurados o untables-, mantequilla de maní, paté de lentejas coloradas y miso, pimientos agridulces y pan de masa madre entre otras cosas. Y, aunque ninguna de las dos creadoras beba café, sumaron al menú granos de especialidad para acompañar sus productos.

En tiempos donde la diversidad manda, Casa Nueza es una gran expresión de una cocina basada en plantas, sabrosa e ideal para encarar un cambio de alimentación sin por eso perder el placer de una rica comida.

Casa Nueza queda en Lavalleja 1373. WhatsApp: 11-3229-4583. Horario de atención: miércoles a domingos de 10 a 19.

Sabrosa y distinta

La llamada cocina vegana tuvo que superar muchos prejuicios para llegar al lugar que ocupa hoy en el mundo. Se la acusó de desabrida y aburrida (en algunos casos, con razón), también de intentar copiar sabores de la cocina tradicional sin lograrlo. Pero lugares como Let It V rompen esas ideas con una propuesta sabrosa y distinta. La propuesta es extensa y cubre todos los horarios. Hay variedad de niguiris, geishas y rolls como el de gírgola anticuchera que viene con arroz, hongos, chimi nikkei y sal de limón ($199 x 2 unidades); los Yellow Submarine que se preparan con mango curado, ámbar de lima y jalapeño ($320 x 5) o los Anhui que traen tofu frito marinado en soja, pepino, palta, semillas de sésamo tostado con un toque de siracha y aceite de sésamo ($280 x 4), se pueden pedir por separado o en una tabla prearmada. Los nachos con cheddar vegano nada tienen que envidiarle a la versión original y sirven también una serie de poke bowls con varios ingredientes (desde $550) a base de arroz shari. Entre las entradas destacan los vurritos, versión del clásico mexicano con distintos rellenos como enchilada de porotos negros, hongos, choclo tostado con tomillo en aceite de brasa y palta; o con zanahorias glaseadas, chucrut, manzana verde, queso de tomates secos, hongos y espinaca fresca ($490).

Los platos calientes combinan diferentes sabores que llenan la boca: hay un fantástico risotto de calabaza emulsionada con paté de girasol, hongos, remolacha horneada y notas de naranja; y un muy rico V Thai a base de fideos de arroz con salsa de tamarindo, pimiento rojo, cebolla de verdeo, shiitakes, gírgolas y crocante de maní ($550). Los viernes, sábados y domingos, se suma una opción de vrunch que incluye café, limonada, una focaccia, un vurrito, dos opciones de pastelería y una torta. Para beber, kombuchas, vinos orgánicos y tepaches.

Con dos locales en Palermo y Pilar (y un tercero a punto de inaugurar en el nuevo Mercat de Villa Crespo), Let it V pisa fuerte en un mundo alejado de los productos animales.

Let It V queda en Costa Rica 5865. Sucursales y reservas en Instagram: @letit_v. Horario de atención: todos los días de 10 a 23.30.

Dulces tentaciones

Fanática autodeclarada de los dulces, Wanda Unzaga estudió gastronomía en el IAG hasta que, en 2019, decidió cambiar el modo de alimentarse. Durante la pandemia aprovechó el encierro para profundizar sus conocimientos en pastelería, hizo talleres en Crudo y empezó a cocinar postres y platos dulces con materias primas exclusivamente veganas. Así, junto con su novio, dio vida a Simbiosis, un proyecto nacido en la cocina de su casa que promete sabores golosos aptos para todo el mundo. “Muchos de nuestros clientes no pueden creer que nuestro dulce de leche no se haga con leche de un animal sino a base de castañas de cajú”, cuenta Wanda, quien cambia su propuesta según la estación del año y elige solo ingredientes orgánicos. En Simbiosis cuidan todos los detalles: los productos no son solo ricos sino que nada tienen que envidiarle en presentación y contundencia a las grandes pastelerías de Buenos Aires. Las tortas vienen en dos tamaños: grandes (desde $1150) y medianas (desde $610). El chocolate es uno de los ingredientes estrella: hay una tentadora torta húmeda de chocolate y naranjas, otra con frutos rojos y una de doble chocolate. También se puede elegir entre una tarta sin azúcar, una de coco y dulce de leche o las cheescakes que son gluten free y vienen con maracuyá o frutos rojos.

Según explica Wanda, la clave de su cocina es encontrar la mejor manera de expresar el sabor de las materias primas utilizadas, logrando productos con identidad. Además de tortas y tartas, hay alfajores como los de maicena, los de avellanas con dulce de castañas o con chocolate (desde $550 la media docena) y también cookies con frutos rojos, chocolate o almendras (desde $450 la media docena). Para quienes busquen algo salado, se suman scons de queso vegano (desde $400 la media docena).

Demostrando que se puede ser goloso y a la vez vegano, Simbiosis apuesta a las plantas y los productos orgánicos para desarrollar una propuesta tan única como novedosa. Uno de esos lugares a los que vale la pena conocer.

Simbiosis queda en Av. Nicolás Avellaneda 2907, Virreyes. Pedidos por whatsapp con 48 horas de anticipación: 11-3428-5333. Envíos a Zona Norte o take away.