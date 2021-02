”Más que pensar en Boca tenemos que pensar en mejorar nosotros”, reconoció ayer Frank Kudelka. El entrenador de Newell’s asumió responsabilidades por el mal momento deportivo que atraviesa el equipo desde que volvió la actividad: "No estamos encontrando la presión alta y agresividad que teníamos con (Sebastián) Palacios y (Luis) Leal. Estamos trabajando para volver a ese nivel”, explicó el entrenador. Kudelka no confirmó el equipo para mañana.

“Yo quiero ganar absolutamente siempre", enfatizó Kudelka, en respuesta a las críticas que recibe por el bajo nivel de juego de Newell’s. Al respecto, ayer el técnico consideró: "Más allá de pensar en Boca tenemos que mejorar nosotros. Ante Vélez no fue un partido con grandes situaciones. Tenemos que mejorar la posesión, ser punzantes y tener más profundidad. Estamos en busca de la regularidad”, asumió Kudelka.

El entrenador leproso no adelantó cuál será el equipo para recibir mañana a Boca a las 21.30 pero se refirió a la situación de Maxi Rodríguez, suplente ante Vélez. "Estamos buscando la manera de ver cuándo puede jugar, si desde el inicio o ingresando después. Nos aporta una tremenda racionalidad. También es cierto que su pretemporada no fue buena y ahora, cada vez está mejor. En Maxi Rodríguez siempre hay una alta consideración juegue o no juegue. La calidad está intacta pero ineludiblemente hay situaciones en las que el equipo tiene que componerse en otras facetas, más allá de que nadie tiene lo que nos da él".

Por último, el técnico celebró la llegada de Justo Giani y reconoció las gestiones del manager Sebastián Peratta. "Estoy muy esperanzado con Giani, es un jugador muy interesante, que veníamos siguiendo y estoy muy ilusionado con lo que nos puede aportar. El club ha hecho una increíble gestión de la mano de Peratta para tratar de armar lo mejor posible el equipo”. El once que probó ayer fue con Aguerre; Llano, Capasso, Cabral, Bíttolo; Rivero, Fernández, Formica, Marcioni; Scocco, Cabrera.