Todas las emociones del amor  

La agenda de espectáculos de La Usina Social finaliza este fin de semana con la presentación de la pieza teatral Duele, dirigida por la actriz Ofelia Castillo. El unipersonal cuenta con la dramaturgia y actuación de Ignacio Amione.

La obra se describe como un grito sofocado en la garganta, en la que el amor y el desamor se mezclan hasta hacerse irreconocibles, la soledad se derrama entre los dedos y los recuerdos se desgranan volviendo una y otra vez.

El protagonista de la historia es Eduardo, quien naufraga en la tragicomedia de sus manías y sus obsesiones, pero se aferra a ellas para vivir o más bien para sobrevivir. En su mundo, el amar y el ser amado son milagros que les ocurren a los otros. Pero cuando ese milagro por fin llega, su mundo se conmueve. Ella será la única cosa hermosa con la cual se obsesionó.

“Depende de cómo se cuenten las historias, se puede ver una comedia o una tragedia; los textos no son cómicos pero creo que ahí aparece mi impronta: yo no puedo concebir una obra de teatro donde no haya humor. Al menos en la forma del decir del personaje, pero el humor es inevitable para mí, y el resultado son textos poéticos con ciertos rasgos trágicos pero con un modo de contarlos que los apartan de lo real”, había expresado la directora en una entrevista.

Duele, obra teatral, hoy a las 20 en La Usina Social (Jujuy 2844).