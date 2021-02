Los legados de la esclavitud

Ambientada en la Brasil de 1899, cuando la esclavitud acababa de ser abolida en el país, la película All the Dead Ones tiene como protagonistas a tres mujeres de la familia Soares, quienes luego de la muerte de la última criada, se sienten perdidas en una ciudad emergente como Sao Paulo.

La familia, que en sus días de bonanza tenía riqueza por ser dueña de plantaciones de café, ahora está al borde de la ruina e intenta adaptarse. Al mismo tiempo, la familia Nascimento, que trabajaban de esclavos para los Soares, van a la deriva en una sociedad que no está preparada para la gente negra recién liberada.

Este film dramático brasileño fue co-dirigide y co-escrito por los realizadores Marco Dutra y Caetano Gotardo, y estrenado en 2020. La película cuenta con las actuaciones de Mawusi Tulani, Clarissa Kiste, Carolina Bianchi y Thaia Perez.

"De Marco Dutra (Good Manners) y Caetano Gotardo (Your Bones and Your Eyes) llega un majestuoso melodrama que confronta el inestable legado brasileño de esclavitud. Los fantasmas del colonialismo se arremolinan a través de esta gran pieza de época, haciendo preguntas relevantes e inquisitivas", destaca el sitio Mubi.

Diego Brodersen destacó en Página/12 que "el film está bañando por un tono que mezcla la teatralidad del cine tardío de un Manoel de Oliveira, las formas epistolares de la literatura del siglo XIX y una cualidad moderna que se va revelando lentamente".

All the Dead Ones, de Marco Dutra y Caetano Gotardo, se encuentra disponible en la plataforma Mubi.