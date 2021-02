Otra mirada sobre Britney

Apenas dos semanas después del estreno de Framing Britney Spears, producido por The New York Times sobre la estrella pop, Netflix se encuentra trabajando en un documental de la cantante que será dirigido por Erin Lee Carr y con título aún no revelado. Carr ya dirigió documentales como At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal sobre el escándalo de abuso sexual que sacudió al mundo del deporte en 2017 o Te quiero, muérete acerca del caso de una adolescente que animó a su novio a suicidarse en Estados Unidos. Framing Britney Spears, documenta el trato misógino que la estrella del pop recibió por parte de los medios a lo largo de su carrera y cuestiona la validez de la retirada de su tutela, que le otorga a su padre control legal sobre la mayoría de los aspectos de su vida, incluidas sus finanzas. A raíz de esta decisión judicial, dictada en 2008, sus fans iniciaron una campaña para devolver a Spears el control sobre su vida, compartiendo mensajes a través del hashtag #FreeBritney.