Intereses en pugna sobre la mesa

Cuando faltan poco más de 60 días para que venza la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, va creciendo la tensión política para resolver de qué forma y quién se quedará con la concesión después de 25 años en las mismas manos. A las posturas que ya han hecho públicas el gobernador Omar Perotti y el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz se suma ahora un reclamo gremial. En esta semana, los estibadores portuarios del cordón industrial pidieron participar de la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía que está anunciada para hoy en Rosario y que estará encabezada por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

El Consejo Federal Hidrovía celebrará hoy en Rosario su primera reunión plenaria, ocasión en la que brindará un informe de gestión sobre el estado de la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

En el encuentro, convocado por el ministro de Transporte, Mario Meoni, participarán funcionarios de organismos nacionales, provinciales y productivos, se analizarán detalles acerca del llamado a licitación internacional de la vía fluvial, cuya concesión concluirá luego de 25 años en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa S.A.

La Hidrovía es una vía navegable que en su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata, y lo que se concesiona son obras para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.

En la Argentina, la vía de navegación en la actualidad es gestionada por el gobierno nacional. La expectativa que abrió el presidente es que con la nueva licitación la concesión pase a ser administrada en conjunto con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que firmaron el Acuerdo Federal Hidrovía el 29 de agosto pasado.

Ese anuncio significaba la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado. La nueva empresa estatal tendría una participación del 51% por parte del Estado nacional y un 49% divido entre las siete provincias ribereñas.

Otra de las cuestiones que demoró las decisiones es la presión de provincia de Buenos Aires para que se incluya en la construcción y agregado a la concesión de la hidrovía del canal Magdalena, que le daría otro protagonismo al puerto de La Plata.

El rol de Santa Fe

Mientras que Lifschitz se queja por la “falta de protagonismo de Santa Fe” en la escena de la toma de decisiones, Perotti le baja el tono a la disputa diciendo que “prudencia no es lo mismo que ausencia”. Y la verdad es que lo que diga cada dirigente político de la provincia puede quedar desactualizado en horas. Es que el gobierno nacional, tras el anuncio que hizo el propio presidente Alberto Fernández en un acto a aquí a la vera del río, no avanzó demasiado en las definiciones. Se sabe que se abrirá el juego a un consorcio federal conformado por la provincias involucradas, pero lo que inicialmente iba a ser una concesión de una empresa estatal ahora no está tan claro que sea así.

Por su lado, los estibadores del cordón industrial presentaron una nota al interventor del gremio Supa de Puerto San Martín, José Castro, en la que realizan un pedido específico al ministro de Trabajo nacional Claudio Moroni. “Representamos a la mayoría de los trabajadores portuarios agremiados al Supa. Creemos que más allá de la intervención nos tienen que dar un lugar en la mesa del Consejo”, dijo Marcelo Vegara dirigente de los estibadores. Y agregaron que “si participan ONG ambientalistas, con mayor razón tenemos que estar los trabajadores vinculados directamente con la Hidrovía”.

El Supa se encuentra actualmente a cargo del delegado normalizador del Ministerio de Trabajo de la Nación, José Castro, quien se ha comprometido a convocar a elecciones en breve plazo, en base al cronograma que deberá presentarle a los representantes de los trabajadores.

“Confiamos en que el interventor cumpla su palabra y convoque a elecciones, porque a esta altura no hay ninguna justificación para mantener esta situación. Nosotros hemos cumplido con nuestra palabra aportando para la paz social, ahora le toca a él”, señaló el trabajador en relación al gremio portuario intervenido.

“La expectativa de recuperar el gremio no es menor, en momentos en los que no solo se abre el juego a distintas entidades para participar en la mesa de la Hidrovía, sino también porque se debe dar la discusión paritaria, y los trabajadores quieren tener participación directa en las negociaciones”, completó.