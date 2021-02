El emotivo homenaje de Adrián Paenza a Víctor Hugo Morales por sus 40 años como relator en Argentina

El periodista Víctor Hugo Morales cumplió este lunes 22 de febrero 40 años desde que se radicó en la Argentina. Debutó como relator deportivo en 1981 en un partido entre Boca y Talleres de Córdoba en el que jugó por primera vez con la camiseta xeneize Diego Armando Maradona. De manera sorpresiva, su amigo, el matemático Adrián Paenza, lo homenajeó en vivo por la AM750.



“Cuando se escriba la historia del periodismo, quedará allí quien dejó una huella y mantuvo una línea”, resaltó Paenza en La Mañana, el programa conducido por Víctor Hugo, quien fue sorprendido al aire para el emotivo homenaje.



“Durante años sentía pudor para opinar y sólo describía lo que veía”, confesó Paenza sobre el periodista y relator uruguayo.

Grupo Octubre · 40 Años De Victor Hugo En Argentina

El partido que selló el debut de Víctor Hugo como relator en la Argentina tuvo una particularidad más que asombrosa: ese día, cuando Boca se enfrentaba a Talleres, Diego Armando Maradona comenzó su carrera como futbolista del club Xeneize.



Maradona hizo el mejor gol de la historia y Víctor Hugo hizo el mejor relato de la historia"

“Soy una persona muy insegura, daba un paso muy largo. En cada relato de ese día me jugaba el futuro. Vine por un año, tengo una inmensa alegría y gratitud hacia todos ustedes”, admitió Victor Hugo al recordar esa jornada.

"Hace 40 años a la Argentina llegaría alguien que, en ese momento, parecía un relator de fútbol con una carrera ya hecha, y que ahora, cuatro décadas después, esa persona que llegó nerviosa, dejó una huella", se emocionó Paenza.

"Maradona hizo el mejor gol de la historia y Víctor Hugo hizo el mejor relato de la historia, a pesar de no haberlo preparado como si fuera un cuadro o una obra de teatro", recordó el matemático y periodista.

Paenza contó que Víctor Hugo "es tan pudoroso que durante mucho tiempo no vertía opiniones, porque sentía que no tenía los suficientes elementos para hacerlo". "Decidió, por un tiempo, contar sólo lo que veía, que lo llevó en un momento se rompió su propia barrera y empezó a opinar no sólo de fútbol, sino también de la ley de Medios", aseguró.

"La vida argentina nunca más fue igual después de Víctor Hugo. ¿Es la única voz? No. Pero no hay Argentina sin esa voz, que sin duda nos ha hecho mejores", concluyó Paenza.