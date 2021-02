Iluminaciones monásticas y atemporales

Una canción de Charly García y Pedro Aznar da título a Ángeles y predicadores, la reinaugurada exposición colectiva en Local 15 (Pasaje Pan, Córdoba 654, local 15, Rosario) que con texto de Rubén Echagüe presenta una selección de dibujos color y pinturas por cuatro artistas nacidos en los años '60 y residentes en distintas ciudades del país. Aurelio García nació en Rosario en 1964 y vive en la provincia de Río Negro. Darío Homs vive, dibuja y escribe en Totoras, Santa Fe, donde nació en 1965. Xil Buffone (nombre artístico de Silvina Buffone) nació en Bahía Blanca en 1966, estudió en Rosario y vive en Buenos Aires. Max Cachimba (Juan Pablo González) nació en Rosario en 1969, tiene una reconocida trayectoria como historietista y vive en Fisherton (Rosario).

García, Buffone y Homs tienen vínculos de amistad entre sí, y vienen colaborado en proyectos conjuntos desde hace años. Se trata en todos los casos de autores que a lo largo de un minucioso desarrollo del oficio, con un perfil discreto en lo social y tal vez unas personalidades introvertidas, han ido elaborando una producción que constituye un mundo propio, una cultura personal. No siguen modas, sino lo que su imaginación les sugiere. Tanto Max Cachimba como Aurelio García escuchan música mientras pintan, y eso se refleja en los instrumentos musicales que incluyen en sus obras: trompetas o guitarras eléctricas, respectivamente. Los cuatro conocen bien la versión hegemónica de la historia del arte, pero se nutren de fuentes que están por fuera de ella. El arte "raw" (crudo) de manifestaciones populares como los ex-votos mexicanos alimenta la pintura de Max. Tanto él como García exploran anacrónicos tratados de biología ilustrados. Xil Buffone estudia seriamente la cosmología de Rudolf Steiner, cuyas ideas inspiran sus pinturas de la última década y media. Homs navega en un mar de influencias, desde los dibujos animados "psicodélicos" de los años '60 y '70 (que marcaron también a García) hasta las iluminaciones medievales, o el arte de vanguardia de comienzos del siglo XX.

"Un ángel no tiene lugar, no tiene precio, no se puede comprar", cantan Charly y Pedro en versos aplicables sólo metafóricamente a estas obras. Echagüe compuso para ellas una fábula poética donde connota su carácter de ficciones. La muestra puede visitarse en horario comercial, bajo los protocolos sanitarios vigentes, hasta el 26 de marzo.