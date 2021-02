Frank Kudelka entró en la cuenta regresiva

”No voy a ser egoísta con Newell’s si no le encuentro la vuelta al equipo”, aceptó Frank Kudelka. El equipo no sale de la mediocridad deportiva en la que está desde el regreso de la actividad, el octubre último, y el entrenador advierte en el horizonte su inminente salida si no hay un brusco cambio de rumbo en el rendimiento. La siguiente evaluación será el sábado ante Talleres, en Córdoba. “No habrá muchos cambios porque los refuerzos todavía no están a disposición”, adelantó el técnico. Kudelka ofreció su renuncia el domingo pero no se la aceptaron.

Aunque van solo dos fechas en Liga Profesional, en Newell’s hay crisis y ya buscan entrenador. Porque la situación de Kudelka frente al equipo no se puede sostener. Newell’s juega cada vez peor, tiene un fútbol inválido que ni siquiera le permite generar un remate al arco. Lo del domingo ante Boca fue más de lo mismo que se vio en la anterior temporada. Y Kudelka asume la crisis: “Trataré de ser lo menos egoísta posible. El fútbol argentino es emocional y se necesitan resultados de inmediato. En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se necesitan resultados positivos de inmediato y hoy no los estamos teniendo. Más claro no puedo ser con eso“, analizó Kudelka.

El entrenador ofreció su renuncia el domingo por la noche, luego de la caída ante Boca. El vicepresidente Cristian D’Amico no se la aceptó para ganar tiempo en la búsqueda del sucesor. Kudelka será el entrenador el sábado con Talleres, pero una nueva derrota lo dejará fuera del cargo.

En Newell’s, el único directivo, de los que quedan, que asume tareas relevantes es D’amico, quien no pudo persuadir a ninguno de los técnicos que fue a buscar en el último tiempo, como Sebastián Beccacece y Gabriel Heinze. La falta de un proyecto de club aleja a cualquier profesional con pretensiones de hacer un trabajo extendido y ese problema lo tendrá D’Amico la próxima semana, si el equipo no reacciona. “No habrá muchos cambios”, adelantó Kudelka.

“Las variantes en cuanto a los refuerzos que llegaron aún no están a disposición. No creo que cambie mucho de acá a Talleres. Evaluaremos cómo está (Cristian) Lema”, reconoció el técnico rojinegro. El ingreso de Lema en la defensa y la vuelta de Pablo Pérez, son las principales variantes que podría disponer Kudelka.