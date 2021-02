Bielsa aguardará hasta el final de la Premier para definir su futuro en Leeds

El entrenador argentino Marcelo Bielsa habló en la previa del partido pendiente que el Leeds jugará este martes ante el Southampton, desde las 15 de nuestro país, y aseguró que aguardará el final de la presente temporada de la Premier League para decidir su futuro en el club inglés.

Las palabras del rosarino llegan luego de que el presidente de la institución, el italiano Andrea Radrizzani, adelantara que su intención es renovar el vínculo con el argentino. El "Loco", sin embargo, adelantó este lunes que lo definirá al final de la competencia.

"Es lo primero que quiero destacar porque parece que el presidente me está ofreciendo la renovación y yo la estoy rechazando. Podría ser interpretado como que el club desea más que yo que me quede y no es el caso", aseguró Bielsa en la conferencia de prensa previa al partido pendiente de la fecha 18 de la Premier League.



"De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. No voy a manejar más opciones hasta que termine mi trabajo acá en el Leeds. No hay especulación por mi parte. Si el club necesita una respuesta antes del final de la temporada, responderé antes del final de la temporada. Pero si ocurre, tomaré el tiempo de decirles que deben considerar lo que ocurra en la última parte del torneo", completó el argentino su posición.





Leeds todavía tiene por delante catorce partidos hasta el final de la temporada y actualmente ocupa la duodécima posición con 32 puntos, a once de los puestos de clasificación a las competiciones de Europa y a diez de la zona de descenso.





Este martes, desde las 15 y con transmisión de ESPN 2, sus dirigidos recibirán en el estadio Elland Road a Southampton, en un encuentro que debió disputarse el pasado 19 de enero pero fue postergado ya que su rival tenía que afrontar un compromiso por la FA Cup. El equipo de Bielsa intentará retornar a la victoria tras las derrotas ante Wolverhampton y Arsenal (1-0 y 4-2, respectivamente, ambas como visitante) y posicionarse nuevamente en la lucha por la clasificación a las copas europeas.

Actualmente, Leeds se ubica a once unidades de Chelsea, el último clasificado, pero a la vez lo separan diez de la zona roja que define a quienes pierden la categoría. Southampton llega más urgido de alegrías: un puesto por debajo (con 30 unidades), ya suma siete partidos sin triunfos (seis derrotas y un empate). Al respecto, el argentino expresó: "Todos los equipos tienen momentos negativos con partidos consecutivos. Los únicos que tienen pocas situaciones de esa naturaleza son los que ocupan los primeros puestos".



"Los equipos de mitad de tabla con planteles reducidos, cuando faltan cinco o seis jugadores, tienen que recurrir a jugadores jóvenes. Eso presenta una realidad distinta con respecto a los equipos más poderosos. Para destacarse en la Premier se necesitan 18 jugadores titulares", completó su análisis Bielsa, en conferencia de prensa, sobre las rachas adversas que atraviesan los clubes que están por debajo de los puestos principales.