La ex ministra de Educación de Santa Fe, Elida Rasino, falleció ayer por coronavirus tras varios días de permanecer internada. Ocupó la cartera educativa durante el mandato de Hermes Binner (2007 - 2011) y fue diputada nacional por el Frente Amplio Progresista (2012 - 2015). De profesión docente, Rasino también se desempeñó como secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario en el período de 1995 a 2001, directora de Relaciones Internacionales (2001-2003), y presidenta de la Comisión Administradora del Fondo de Asistencia Educativa de Rosario (FAE). Quien se encargó de difundir la noticia fue el ex gobernador Antonio Bonfatti a través de su cuenta de Twitter. "Profunda tristeza por el fallecimiento de la querida amiga y compañera Élida Rasino. Sus aportes desde la función pública fueron pilares fundamentales que dejaron una huella transformadora en el ámbito social y el de la educación", expresó el ex mandatario. Numerosos dirigentes del socialismo se sumaron a las expresiones de dolor.