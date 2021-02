Debutan Londero, Delbonis y Coria en el Córdoba Open

Los argentinos Federico Delbonis, Juan Ignacio Londero, Federico Coria, Facundo Bagnis y Nicolás Kicker debutarán este martes en el Córdoba Open, el ATP 250 que se juega en el Polo Deportivo Mario Alberto Kempes y dio inicio a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Los encuentros corresponden a la ronda de 32 del certamen, que tiene como máximo favorito a Diego Schwartzman, número 9 del ránking de la ATP, ya clasificado a octavos de final. También ingresarán en esa instancia el francés Benoit Pare, 29º del mundo y segundo máximo favorito del torneo, y el serbio Miomir Kecmanovic (41º y 3), entrenado por el cordobés David Nalbandian.



La jornada se abrirá a las 14.30 con el duelo entre el rosarino Federico Coria (95º) y el alemán Dominik Koepfer (71º), y continuará con el choque entre el también rosarino Facundo Bagnis (130º), quien viene de superar tres etapas en la qualy, y el merlense Nicolás Kicker (-).

No antes de las 18.30, será el turno del local cordobés Juan Ignacio Londero (88º), ganador del certamen en 2019, vs. Albert Ramos Viñolas (47º), mientras que a continuación se presentará el azuleño Federico Delbonis (84º) vs. Pedro Sousa (108º).

En la jornada del lunes se estrenó el cuadro principal con el éxito del chileno Nicolás Jarry (1.165º) sobre el español Jaume Munar (104º) por 7-5, 6-7 (5) y 6-4. Además, el eslovaco Jozek Kovalik (128º) superó al colombiano Daniel Galán (116º) por 6-2, 1-6 y 6-3.



El Córdoba Open consagró como campeones a Londero, nacido en Jesús María, en la edición de 2019 (derrotó en la final al bahiense Guido Pella), mientras que en la de 2020 alzó el título el chileno Cristian Garín, verdugo de Schwartzman.

La actual edición el certamen repartirá 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas y 20 para los que alcancen segunda ronda. En cuando al dinero, el total en premios será de 325.270 dólares, casi la mitad de la edición pasada.



Los encuentros se juegan todos en el predio aledaño al estadio Mario Alberto Kempes, que en esta oportunidad tiene reducida las tribunas, ya que no podrá asistir público y los pocos lugares disponibles son para los miembros de los staff que acompañan a los jugadores, debido a la pandemia de coronavirus.

Otros partidos de la jornada



- Desde las 14.30, el boliviano Hugo Dellien (112º) vs. el italiano Marco Cecchinato (87º); y el español Roberto Carballes Baena (96º) vs. el portugués Joao Sousa (98º).

- A continuación, el eslovaco Andrej Martin (101º) vs. el platense Tomás Etcheverry (234º); y el porteño Juan Manuel Cerúndolo (335º) vs. el brasileño Thiago Seyboth Wild (119º).



- A continuación, el porteño Francisco Cerúndolo (135º) vs. el italiano Giancula Mager (99º).



- A continuación, los brasileños Thiago Monteiro (74º) y Joao Menezes (199º).