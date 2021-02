Las elecciones toman la calle

Las agrupaciones políticas de Newell’s largaron la carrera hacia los comicios del 25 de abril en el parque Independencia. El primero en dar a conocer públicamente sus aspiraciones es el movimiento Unen, con fuerte campaña publicitaria en la vía pública. El oficialismo recuesta su andar proselitista con recursos y redes sociales del club, al tiempo que el otro sector opositor, que reúne a diferentes agrupaciones de la vida institucional rojinegra, profundiza su comunicación con el socio en reuniones protagonizadas por numerosos hinchas. Un socio solicitó ayer el sistema de Boleta Única para sufragar, al tiempo que está pendiente de definición judicial los requisitos para poder votar, ante el pedido de eximir el pago de cuota societaria desde el inicio de la pandemia.

La agrupación Unen lanzó su campaña publicitaria con afiches en toda la ciudad al tiempo que realizó sus primeros reuniones informativa con socios. El movimiento está liderado por el ex secretario Juan José Concina, quien logró reunir a socios que participaron en 2016 en la lista de Te Llevo en el Alma que propuso como candidato a Luis Facciano. Concina fue el único directivo de la Comisión Directiva que lidera Eduardo Bermúdez que se ocupó por encontrar acuerdos y diálogo con la oposición a partir de la crisis institucional que sufrió el club en los últimos años, con denuncia penal de la oposición y hasta del propio juez del fideicomiso por toma deuda con prestamistas, pasando por la expulsión de los tesoreros por irregularidades administrativas que derivaron en la intervención de la tesorería de la entidad. Ese vínculo que construyó Concina lo mantienen ahora en diálogo con las agrupaciones opositoras que cerraron fila detrás de las figuras de Ignacio Astore y Federico Ripani, entre otros.

El oficialismo, por el contrato, hace tiempo que largó la campaña haciendo uso de los recursos del club. Todo comenzó con visita a vitalicios para llevar merchandising del club con carta que firmaba el vicepresidente segundo, Cristian D’Amico, candidato por el oficialismo a la presidencia. D’Amico tienen dos problemas para armar la lista: le cuesta sumar gente con trayectoria que no esté vinculada actualmente con el club y afronta la presión de la barra, liderada por “Gatito” Sosa, la que pretende tener presencia con “su gente” en la próxima Comisión Directiva. En cuanto al oficialismo, la expectativa sobre cómo se formará la lista descansa en el lugar que tendrán los violentos, instalados hace tiempo en el club, si otra vez logran imponer su voluntad.

En el arco opositor más grande, el que reúne a cinco agrupaciones y tiene como caras visibles a Astore y Ripani, los encuentros con socios son más frecuentes. La oposición está en conversaciones con el espacio de Concina para llevar una propuesta única de oposición a las urnas. “Lo importante no es definir los cargos, es resolver el modelo de gestión, tener roles definidos. Si no después pasa lo que ocurrió con esta dirigencia, que no se conocían entre ellos en la primera reunión de Comisión Directiva. En Newell’s ya no se puede improvisar más”, confió un influyente socio que trabaja en un armado opositor único.

Por otra parte, la Comisión Electoral debe expedirse sobre dos pedidos que realizaron los socios: Que se vote con el sistema de Boleta Única y se exija cuota de marzo 2020, mes que inició la pandemia, dada la gran cantidad de socios que dejaron de pagar por la crisis.