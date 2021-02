Alberto Férnandez apuntó contra la "prédica malintencionada" sobre la llegada de las vacunas 

"A veces siento que el esfuerzo del Gobierno nacional por conseguir vacunas contra el coronavirus queda enredado en debates que no son importantes y nos obligan a desatender lo importante", lamentó el presidente Alberto Fernández en un acto en Yapeyú, Corrrientes, por el aniversario del nacimiento de José de San Martín y apuntó contra "la prédica mal intencionada" que circula en los diarios, la radio, la televisión y las redes sociales.

Al arribar al país desde México, luego de la polémica por el círculo de personas que accedieron a la vacuna a través del ex ministro de Salud Ginés González García, Fernández ratificó su voluntad de "ir a buscar vacunas por el mundo para dar tranquilidad y salud a los argentinos". Esta noche, arribarán al país 904 mil dosis de la vacuna de el laboratorio chino Sinopharm que serán aplicadas al personal docente en todo el país.

En ese sentido, desde el solar de la casa natal de San Martín, el presidente lamentó que "en los diarios, en la radio, en la televisión y en las redes sociales se generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante" y aseguró que, en esos momentos, piensa en "aquellos grandes hombres que no tenían que luchar contra voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tenían que trabajar por los argentinos".

En ese tono, el presidente evocó al prócer como una fuente de inspiración: "Cuando me quieren hacer claudicar, pienso en San Martín, para que algo de él me inspire". "Yo no voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire y me surge recordar su carta a Estanislao López, al que le escribió: 'No afloje, juntos somos invencibles'", recapituló.

El jefe de Estado señaló también que ante las críticas recibidas le surge la pregunta del "cómo seguimos" y lo ayuda pensar "en San Martín, Manuel Belgrano, Martín de Güemes y Juan Manuel de Rosas", entre otros próceres que tuvieron "coraje" para conseguir lo que necesitaba su pueblo: "libertad, justicia, independencia e igualdad".