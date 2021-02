La autocrítica del entrenador

”Tengo fortaleza para cambiar esta situación”, enfatizó ayer Frank Kudelka, quien quedó en el ojo de la tormenta en el parque Independencia por las derrotas consecutivas de Newell’s en el inicio de Liga Profesional ante Vélez y Boca. “Al equipo lo tenemos que construir, todavía no pudimos poner a los refuerzos. Pero no hay excusas. Es el momento donde tiene que aparecer el técnico”, aceptó el entrenador leproso. Su futuro se pone en juego mañana en Córdoba, donde la Lepra visitará a Talleres. Cristian Lema aún tiene chances de jugar pero no así Jonatan Cristaldo.

"Están todos esperando a ver cuándo me voy y yo tengo fortalezas para seguir adelante. ¿Ustedes creen que me voy a mí casa contento cuando perdemos? No soy un mercenario de esto y me da bronca no poder demostrar lo que quiero para el equipo. Me siento mal por eso", reconoció ayer Kudelka en conferencia de prensa. “No puedo esconder mis emociones. Tenemos que lograr que el equipo funcione. Cualquier técnico pasa por buenos y malos momentos. Con virtudes y defectos trato de ser claro con lo que digo, no escondo demasiadas cosas", apuntó el entrenador leproso.

Para Kudelka, las críticas no están relacionadas solamente con el mal desempeño del equipo. El entrenador encuentra otros motivos: "Algunos no ven tan bien que no dé notas, sé que corro riesgos por no hablar pero soy genuino con lo que pienso, no me quiero exponer demasiado. Algunos agreden inventando cosas falsas. Hasta mi último día, que ojalá sea en un largo tiempo, daré lo mejor. A veces alcanza y otras veces no".

"Yo no veo un mal ambiente, todo lo contrario, leemos más por gestos que por palabras. No sé si el jugador respalda o deja de respaldar. Hay veces que le llegamos con el mensaje y otras veces no. Yo creo en los jugadores, hay momentos y etapas", reflexionó Kudelka. "Tengo que poner la cara y no excusas, ahora es el tiempo del técnico”, aceptó. Y acotó: “Tenemos que construir un equipo. Pudimos poner muy pocos refuerzos. Leía el otro día que puse un equipo defensivo y es todo lo contrario. El problema es que no tenemos posesión, no podemos encontrar la gestión y posesión dentro de la cancha”.

Mañana, ante Talleres, hay chances de que aparezca uno de los refuerzos, quizá el más esperado: Lema. Aunque el defensor no va a solucionar los problemas de juego que señala el entrenador. "Siempre hemos generado muchas situaciones de gol en estos dos años, a eso debemos volver", enfatizó, por último, Kudelka. Hoy el técnico prueba el equipo con Lema y Pablo Pérez para luego viajar a Córdoba a esperar el juego de mañana a las 17.10.