"The Walking Dead" 2021: los muertos vuelven a caminar

En The Walking Dead los nombres de ciertos episodios funcionan como un criptograma. “Home Sweet Home” (lunes 1° de marzo a las 22 por Star Channel, ex Fox Channel) pertenece a esa clase. Se trata, después de un largo impasse, del primero de los seis capítulos adicionales que pergeñaron sus realizadores para la décima temporada. Con el foco sobre sobrevivientes de larga data como Daryl y Carol, la reaparición explosiva de Maggie, un revitalizado Negan, algunos pocos nuevos personajes, y la incursión en la todopoderosa Mancomunidad. Lo que se estrenará este domingo en los Estados Unidos, en definitiva, implica un nuevo punto de inflexión y un retorno a los pagos más conocidos.

El final de la corriente temporada debía emitirse en abril, pero la pandemia obligó a un reordenamiento para la saga. En medio de la nueva normalidad se lanzó el segundo spin off –The World Beyond, que viene a acompañar a Fear The Walking Dead, sobre el origen de la plaga de walkers- apuntado al público adolescente. También se supo que resta una sola temporada más –la undécima- sobre la historia que comenzó en el 2010 con Rick Grimes abandonado a su suerte. La showrunner de la serie, Angela Kang, por su parte, se jugó a la expansión.

Vale un repaso de “A Certain Doom”. Emitido en octubre de 2020, el episodio 147 funcionó como cierre y será el trampolín para lo que viene. Los Whisperers y su horda de walkers intentaron copar la parada pero se encontraron con Daryl y Negan peleando palmo a palmo. Maggie tuvo un comeback y salvó al padre Gabriel en un momento complicado. Esta tanda, obviamente, hurgará en las andanzas del personaje interpretado por Lauren Cohan tras su desaparición allá por la temporada nueve. Y no reapareció sola. La secundó un enigmático luchador enmascarado munido de guadañas. Elijah, por su parte, será uno de los secundarios a escarbar en este tramo.

También hubo chispazos de lo que por escrito suena demencial: la fusión estética de TWD con Star Wars. Es imposible no ligar a los Stormtroopers de la saga creada por George Lucas con esa milicia de armadura blanca al cierre de aquel capítulo. “El diseño está tomado de un grupo que es prominente en los cpmics, y los fans deben haber notado que significa la entrada de la Mancomunidad en la historia”, dijo Kang en una entrevista con el sitio web Deadline.

Sin adelantar demasiado, la Commonwealth es una red muy organizada y con acceso tecnológico que tiene a Pamela Milton como jefa. ¿Una nueva gobernadora? ¿Alguien tan cruel e impiadosa como Alpha y Negan? Kang, responsable de la serie desde la Temporada 9 (y de haber recuperado el hándicap), dijo que éste no será un simple enroque de villanos. Este nuevo hábitat, por otro lado, es un refugio que alberga a miles de personas con un esquema que permite cierta civilidad para sus miembros. ¿Adiós a la escasez, el caos y el acoso permanente de los walkers? “Nuestros personajes se enredarán con esta gente y seguiremos con la historia desde ahí”, sintetizó la realizadora. Recién con “Splinter” (el cuarto episodio de la lista) explicará qué es lo que pasó con Eugene, Princess, Ezekiel y Yumiko cautivos de esta fuerza de choque.

Acorde a su sello tras tres primeras temporadas frenéticas, The Walking Dead jugará sus cartas sin apuro. Esta coda, en realidad, se centrará en lo ocurrido con la plana mayor de los personajes tras el desenlace con The Whisperers. Serán eventos específicos, algunas revisiones e introducciones como un puente para la temporada final. “Home Sweet Home”, y el resto de los capítulos, también servirán como una revisión del impensado status quo entre la cúpula de TWD: Daryl, Carol, el ex líder de los Saviors y su bate de béisbol con alambre de púas y la vieja mandamás de Hilltop. Las heridas no han cicatrizado entre los dos últimos. “La verdad es que abandoné nuestra casa porque no quería que Negan siguiera ocupando espacio en mi cabeza”, lanza Maggie en la lectura de guión que se viralizó hace algunas semanas.

El flirteo/romance/amistad entre el motoquero Daryl y Carol tendrá su recorrido en “Find Me” y “Diverged” con expediciones, masacres y recuerdos. La liaison de Daryl con la dama de pelo blanco dará lugar a una encrucijada en la que podrían separarse por un largo rato. Esta subtrama se intuye como un aperitivo de otro spin off, ya confirmado, que los tendrá como protagonistas dentro de dos años.

Negan, cuándo no, es otra vértebra durísima de esta columna narrativa (“Here´s Negan” será el último de este bloque). Además de sus chispazos lógicos con Maggie será turno del muy esperado exposé sobre el hombre del bate y la Lucille de carne y hueso. Se suponía que había fallecido de cáncer y renacido como walker. Pero la imagen que circula desde hace un tiempo de la dama no da cuenta de ese final. ¿Un flashback? ¿Una alucinación? ¿Una sorpresa mayor? Y un pormenor, la actriz que la encarna, Hilarie Burton, está casada en la vida real con Jeffrey Dean Morgan. En definitiva, como dice Daryl, “con Negan nada es lo que parece”.

El retorno de The Walking Dead incluye la fugaz aparición de otro novato. Se trata de un recio sobreviviente llamado Mays, encarnado por Robert Patrick (el inolvidable T-1000 líquido de Terminator 2: Día del Juicio). Su personaje tendrá lugar en el episodio “One More” y estará relacionada con la incursión de Eugene en el territorio de la Mancomunidad. En definitiva, una temporada extendida que encierra una sutil paradoja. Hasta el mundo de los walkers alteró sus planes por el Coronavirus. Desde mañana retoman su maltrecho andar.