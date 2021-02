Un frente con límites claros

La ex intendenta de Rosario Mónica Fein nunca se fue de la política, pero ahora la entusiasma el proceso interno que vive su propio partido. “Me gustaría ser la primera mujer en conducir el socialismo desde su creación en Argentina, hace 120 años”, dice. Quiere “un socialismo convocante que ayude a superar la grieta” y sobre los tironeos de un sector de Juntos por el Cambio y el radicalismo para conformar un Frente de Frentes; es tajante: “No creo en las alianzas para ganarle a alguien”. Cómo ve la gestión de su sucesor Pablo Javkin y la evaluación que hace de la administración provincial de Omar Perotti. Es consciente de que el Frente Progresista “no hizo todo bien y por eso la gente buscó un cambio”. Pero asegura que los problemas complejos “como la seguridad continúan tan fuertes como cuando lo debimos enfrentar nosotros”. Dice que un tema “así de delicado” tiene que superar “un slogan de campaña y necesita de la unión para poder enfrentarlo”.

Las elecciones internas del Partido Socialista son el próximo 18 de abril. Fein es candidata presidir el partido a nivel nacional y deberá enfrentar a Eduardo Di Pollina y a Roy Cortina por ese cargo. “Estoy entusiasmada, luego de más de 120 años de socialismo tener la posibilidad, después de estas elecciones internas, de ser la primera presidenta mujer marca un tiempo diferente para los partidos políticos y también con mi vocación política quiero dedicar mucho tiempo a construir un socialismo fuerte, autónomo y que nos permita salir de esa grieta en la que estamos metidos”, le dijo a Rosario/12.

Para la ex intendenta de Rosario, hay necesidad de “un socialismo que pueda proponer un diálogo con distintos sectores que atraviesan posturas progresistas; seguir una línea que tiene como referentes desde Juan B. Justo a Hermes Binner, a Alfredo Bravo, a Alicia Moreau y tantos otros. Un partido que pueda aportar a un país que creo que en este proceso de antagonismo permanente impide avanzar. Un socialismo autónomo, fuerte y convocante”.

Fein observa que si bien a nivel mundial “se ven algunos registros políticos que se parecen a nuestra propia grieta argentina; se ven también algunos procesos alentadores, con nuevas alianzas como en España, en Portugal. Y obviamente, hay un avance en todo el mundo de sectores identificados fuertemente con la derecha. Por eso rescato la reunión que ha tenido el presidente (Alberto Fernández) con su par de México (Andrés López Obrador) porque tiende a fortalecer América Latina. Y nosotros desde aquí tenemos que escuchar a la sociedad. El 80 por ciento de los argentinos no está bien con esta polarización”.

“Yo creo que podemos construir una alternativa como la que creamos en Santa Fe con nuestros aciertos y con nuestros errores. No creo en las alianzas para ganarle a alguien. Quizás pueda servir para ganar elecciones pero no para gobernar, para gobernar hay que tener un plan muy claro de adónde se quiere llevar a las políticas públicas y para eso hay que tener, como lo ha tenido el Frente Progresista, un programa. Una serie de coincidencias básicas que puedan ser llevadas adelante cuando gana. Creo que hay que unirse con una serie de valores, de ideas y de proyectos que nos permitan aportar nuestra visión de los graves problemas que tiene el país”, dijo Fein.

Consultada sobre su evaluación de la actual gestión municipal, la ex intendenta señaló que “la pandemia es inédita para todos los gobiernos. Para el gobierno local por su cercanía, encontrarse todos los días con los vecinos y las vecinas que es un valor inmenso, pero también te acerca a situaciones que la pandemia nos ha dejado”. Y agregó que “en este contexto Pablo (Javkin) está poniendo lo mejor, lo veo muy comprometido y dedicado. He estado con él y tiene una buena capacidad de diálogo aportando lo mejor de sí. La situación es compleja, a mí también me pasaba, hablar de Rosario y ver que no somos una isla. Que estamos dentro del panorama provincial y nacional. Y muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con otros niveles del Estado”.

A la ex intendenta de Rosario la entusiasma “la autonomía municipal que se va a discutir a nivel provincial mediante una ley, porque creo que hay que darle más herramientas a los gobiernos locales y articular mejor con los otros niveles del Estado”.

Sobre la gestión del gobernador Omar Perotti en la provincia, Fein cree que “es un gobierno que sirve para decir esto de que no es sólo ganar. Que unir todo para ganar puede ser un proceso exitoso en términos electorales pero creo que la gestión deja mucho que desear. Falta gestión, falta decisión. Lo veo mejor en estos últimos días, por lo menos con más iniciativa. Pero gestionar es todos los días enfrentar los problemas y tener propuestas. A mí me parece que eso es lo que le está faltando al gobierno provincial”.

Fein no olvida que el gobernador “fue crítico con nosotros, y con razón, en problemas que fueron muy duros. Pero tampoco puede avanzar ahora. Y estoy hablando de la seguridad que era y es un problema enorme en nuestra provincia. Lo mejor por eso, no es hacer un eje de campaña de esto sino sentarnos en una mesa y enfrentar juntos un problema complejo como es el mundo del delito. Dividirnos en discutir para ver quién es más responsable nos hace perder el tiempo”, concluyó.