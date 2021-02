Un punto que le viene mucho mejor a Kudelka

Tuvo todo para sumar una nueva derrota. Pero el equipo de Frank Kudelka entregó ayer algunas respuestas que se esperaban de su juego y se trajo un empate con Talleres en Córdoba con goles de Scocco y Julián Fernández. La Lepra se recompuso de una desventaja, dio vuelta el marcador, pero el local llegó a la merecida igualdad en gran gol de Valoyes. El punto suma muy poco para Newell's, aunque teniendo en cuenta sus necesidades, lo de ayer le sirve para mantener a Kudelka en el banco.

Los intentos de Kudelka de recomponer el juego del equipo con el cambio de nombres y los ingresos de Maxi Rodríguez, Sforza y Alexis Rodríguez no tuvieron el efecto esperado. Pero el local no tuvo velocidad para aprovechar los miedos que acusaba Newell’s al refugiarse en su campo. Por eso el partido no tuvo acciones de riesgo.

Recién en los últimos minutos aparecieron las emociones. Orihuela tuvo el gol en sus pies, al aparecer por izquierda, pero la pelota pegó en el palo, en una buena acción de Newell’s que nació en pase largo y cruzado de Maxi Rodríguez que Scocco bajó de cabeza y Alexis Rodríguez dio continuidad con pase abierto para la corrida del lateral. Acción siguiente, lo intentó la Fiera con remate cruzado. Y Retegui lo perdió debajo del arco, con pelota que se le quedó atrás en pase de Soñora.

La pasividad que Newell’s tiene para pensar en ganar los partidos lo dejan siempre muy cerca de la derrota. Ayer el partido se encontró el destino esperado a los cuatro minutos del complemento, cuando Retegui la empujó sobre la línea en una jugada que Talleres inició en un lateral.

Newell’s no cambió su actitud por la desventaja, pero encontró una oportunidad desde los doce pasos. Scocco marcó de penal el empate en infracción que Soñora le hizo a Lema en el área, tras ejecución de un tiro de esquina. Lema mostró toda su influencia en las dos áreas en su vuelta al club.

Pablo Pérez le dio a Newell’s pelotas en ataque, orientación ofensiva, y el equipo mostró signos de recuperación. En ese contexto, Scocco probó en el área con remate alto que se desvió y en el tiro de esquina ganó por arriba Julián Fernández para poner, de cabeza, a Newell’s en ventaja. El marcador tuvo un vuelco inesperado.

La Lepra necesitó de Aguerre para sostener la diferencia. El uno desvió un remate de gol de Soñora. Talleres arrinconó a la Lepra y Kudelka reforzó el juego defensivo con el ingreso de Rivero. Pero Giani vio la roja por fuerte infracción y todo se desmoronó cuando Valoyes, en gran jugada individual, marcó el empate con remate fuerte al primer palo. Talleres se volcó con decisión por la victoria. Pero Newell’s aguantó, conforme ya con no perder.

2 Talleres

Herrera

Tenaglia

Rafael Pérez

Hincapié

Schott

Navarro

Méndez

Soñora

Auzqui

Parede

Retegui

DT: Alexander Medina.

2 Newell’s

Aguerre

Llano

Capssso

Lema

Orihuela

Fernández

Sforza

Maxi Rodríguez

Scocco

Marcioni

Alexis Rodríguez

DT: Frank Kudelka

Goles: ST: 4m Retegui (T), 11m Scocco (N) de penal, 20m Fernández (N) y38m Valoyes (T).

Cambios: ST: Desde el inicio Pablo Pérez por Sforza (N), 12m Giani por Alexis Rodríguez (N), 18m Valoyes por Parede (T), 25m Santos por Méndez (T),27m Rivero por Scocco (N), 34m Mac Allister por Schott y Martino por Navarro (T), 39m Formica por Maxi Rodríguez y Cacciabue por Marcioni (N).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Mundialista de Córdoba

Expulsado: ST: 31m Giani (N).