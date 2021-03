De la escudería The Walking Dead a la religión en la escuela

#CoverMe Bajo el descriptivo título Romántico arrabalero, el combo Agua Sucia y los Mareados sacó EP de versiones en clave de cumbia orillera para Mareo de Babasónicos y temas de Perales, Los Leales y Los Charros, entre otros. Además, Chule Von Wernich soltó Folk, álbum donde tributa canciones del folclore sudamericano, con covers de Peteco Carabajal, Jorge Fandermole, Raly Barrionuevo y más. Y Micaela Basadoni tributó al uruguayo El Príncipe en una colorida y doméstica versión de Quisiera despertar un día.



#AltaTemporada ¿Los zombies son tu pasión? Hoy retoma la décima del clásico The Walking Dead (a las 22 por Star Channel, exFox), y por colectora hay maratón del spin-off Fear: The Walking Dead (a las 22 por AMC). Sin muertos vivos de por medio, un círculo de amores no correspondidos con tono de comedia experimental hace girar la webserie argentina Yo te amo/ Yo tampoco, que debutó en el canal de YouTube de la compañía Malditas Producciones. Y Flow subió completa la tercera de la distópica The Outpost.



#Pantallazos La tensión entre intereses religiosos intentando meterse en la educación infantil es el eje de Primario, el documental de Nazareno Guerra que tendrá aire el 2/3 por Cine.ar. También debuta Tu casa es mi casa, ciclo documental del músico brasileño Paulinho Moska que recorre búnkers de artistas como Roberto Musso (Cuarteto de Nos) o Kevin Johansen (desde el 1/3, HBO). Y estrena la película africana Rafiki, sobre el amor prohibido entre dos pibas adolescentes en Kenia (6/3, Mubi).

#HacelaSimple Ocho de cada diez playlists están esperando nuevas canciones. Y para ellas llegaron singles fresquitos de los pop-rockers Autocine (Después, aperitivo final de su inminente disco, Esto es Autocine), de Juan Sebastián Concilio (Bajo el cielo que te cubre, con feat de Yacaré Manso), de Nico Legón (Credibilidad), del santafesino Un Pez (Acompañarte), de Tuto Petruzzi (Fumar y contemplar) y de Juku Ares (Hablan, con feat de Ale Álvarez, cantante de Barco).