El Newell’s que jugó el segundo tiempo con Talleres es el que se prepara para recibir el viernes a Independiente. El técnico Frank Kudelka asume como fallida la puesta en escena del primer tiempo ante los cordobeces y se inclina por una formación donde volverá a ser titular Pablo Pérez y Jonatan Cristaldo se sumará, al menos, para estar en el banco de suplentes. Esta mañana Kudelka hace el primer ensayo pensando en el compromiso con el conjunto de Julio César Falcioni.

La Lepra rescató un punto ante Talleres pero no encontró las respuestas que reclama su fútbol. Aunque en el segundo tiempo en Córdoba, con el ingreso de Pérez y luego de Justo Giani, el equipo logró más agresividad, al menos desde las intenciones. Y por eso el entrenador leproso está resuelto a armar el equipo para recibir el rojo el viernes inspirado en la alineación que logró en un momento de partido revertir la derrota que sufría ante los cordobeces.

Así, es un hecho que Pérez reemplazará a Juan Sforza en el mediocampo. Giani no podrá jugar por ver la roja en el Mundialista de Córdoba. El ex Quilmes, de no estar suspendido, era el gran candidato a ingresar por Alexis Rodríguez.



Pero el que sí estará a disposición es Cristaldo, ya recuperado de una molestia muscular. El ex Racing va a ser evaluado hoy y mañana para definir si reemplaza a Alexis Rodríguez. De igual forma, el refuerzo que vino de la Academia de Avellaneda cuenta con muchas chances de debutar ante Independiente, aunque sea como jugador suplente y con minutos de participación en el tramo final del partido. Por acá pasa la mayor duda del técnico de Newell’s en busca de la primera victoria del torneo. Cristaldo recién ayer entrenó con normaidad, a diez días de su llegada al club.



Más allá del saldo positivo que tuvo el empate con Talleres, Kudelka sigue en el ojo de tormenta en el parque Independencia por la falta de triunfos, aunque mantiene el respaldo de sus jugadores: "Todo el plantel y el cuerpo técnico se tiene que hacerse cargo de la situación. Pero de a poco vamos a ir mejorando con todo el esfuerzo que le estamos poniendo”, aseguró Pérez. “Estamos comprometidos con el club y no queda otra que buscar la victoria el viernes. Entre todos lo vamos a sacar al equipo adelante", agregó el volante rojinegro. “Con Talleres creo que se mostró un cambio”, destacó Pérez. “Por momentos manejamos bien la pelota, en los últimos veinte minutos terminamos mucho mejor. Hubo un cambio de actitud que dentro del resultado nos deja bien. En este equipo los grandes aportamos experiencia y los jóvenes una energía enorme. Hacemos un gran equipo, tenemos un plantel de muy buen gente", resalto Pérez.

La quinta fecha de Liga Profesional tendrá a Newell's ante Defensa y Justicia el sábado 13 a las 19.20 en Florencio Varela.