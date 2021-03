Inevitables

TEATRO

Las vengadoras

Es la cuarta temporada de la obra con texto y dirección de Bernardo Cappa. Y el asunto viene así: en el acto de asunción de "La Orca" como Comisaria, Benavídez, anterior comisario, utilizará el festejo para realizar el pago de una transa. Al enterarse de esto "La Orca" y su mano derecha, "La Tarta", deciden preparar un operativo para interceptar el bolso. Para llevar a cabo dicho operativo llaman a "Suricata" y "Monja" quienes están dispuesta a todo por vengar el nombre de su amiga muerta en un episodio confuso con el mismo Benavidez. Actúan: Cecilia Tognola (la Monja), Maia Lancioni (la Suricata), Sabrina Lara (la Tarta) y Silvia Villazur (la Orca).

Los sábados a las 20.30 en Nün Teatro, Juan Ramírez de Velasco 419, CABA. Entrada general $ 600, se sacan por Alternativa Teatral: www.alternativateatral.com/obra61222-las-vengadoras. Con protocolos sanitarios, de aforo, ventilación, distanciamiento y cuidados. Hasta el 27 de marzo.

El equilibrista

El equilibrista es la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Con dirección de Cesar Brie y dramaturgia de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dice Dayub, también protagonista: "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo."

Los viernes y sábado a las 20.30 en el Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565, CABA. Entradas $ 1200 y $ 1000 por Plateanet 5236-3000 o www.plateanet.com. Con protocolos sanitarios, de aforo, ventilación, distanciamiento y cuidados

MUSICA



Distractions

Tindersticks, la banda de Nottingham influenciada por Scott Walker y Serge Gainsbourg que con los años encontró una identidad propia, majestuosa y orquestal pero también de inquietante y contenida melancolía, acaba editar su disco N° 13, Distractions. Su líder Stuart Staples insiste en que no es un disco “de cuarentena”: fue concebido en febrero de 2020, cuando la pandemia apenas era una amenaza, y sí fue grabado durante los meses virales en su estudio francés. Sucede que se trata de sus canciones más contenidas y con menos instrumentación, aunque ambiciosas: “Man Alone (Can’t Stop The Fadin’)”, la apertura, dura once tensos minutos y recuerda un poco a Suicide de Alan Vega --como ciertas incursiones recientes de Nick Cave, artista con quien también ha sido comparado el trabajo de Tindersticks--. Es un disco ecléctico: se destacan un cover de Neil Young, “A Man Needs A Maid", la juguetona versión de “Lady With The Braid” de Dory Previn y la propia “Tue-Moi”, un canción tributo a Le Bataclan, la sala de conciertos parisina que fue atacada por un grupo terrorista en 2015; Staples la canta en francés.

As The Love Continues

Cosas raras que pasan en este mundo patas para arriba: el nuevo disco de los escoceses Mogwai llegó al número uno en su categoría --indie rock-- en Gran Bretaña, algo que ellos celebraron con interminables agradecimientos en redes. Después de 25 años de carrera, la banda hizo este disco en modo remoto: ellos en Inglaterra, el productor en Estados Unidos. Conocidos como los líderes del post-rock y destacados compositores de bandas de sonido --desde The Fountain de Darren Aronofsky hasta la notable serie francesa Les Revenants-- no es casual que lo nuevo de Stuart Braithwaite y compañía suene cinemático y extrañado. Lo mejor: “To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth” un tema que, según PopMatters (y tienen razón), deberían ofrecerle a la NASA para acompañar los lanzamientos y las exploraciones.

ONLINE

The Good Lord Bird

El desembarco de la plataforma Paramount + suma un nuevo jugador a la cada vez más saturada oferta de sistemas de streaming. El centenario logo de la montaña ofrece una buena cantidad de producciones recientes, como esta adaptación de la novela de James McBride que contó con la producción ejecutiva de Ethan Hawke, uno de sus protagonistas. La saga histórica, dividida en siete episodios y ubicada en 1859 –poco antes del comienzo de la Guerra de Secesión estadounidense– narra las desventuras de Henry Shackleford (Joshua Caleb Johnson), un joven esclavo que termina formando parte de un grupo de soldados abolicionistas encabezado por un tal John Brown (Hawke, desde luego). Su accionar será uno de los detonantes de la contienda bélica entre norte y sur. La miniserie obtuvo críticas muy favorables luego del estreno en su país de origen, aunque más de un historiador puso el grito en el cielo ante ciertas licencias poéticas. Pero, como suele decirse, la ficción histórica no deja de ser ficción.

Finding Joy

De Irlanda con amor. Desde hace algunos días, Acorn TV está ofreciendo la segunda temporada de esta comedia protagonizada por una vlogger llamada Joy Morris (Amy Huberman). A mitad de camino entre la sátira y la celebración, y luego del notable éxito en la red de redes de Joy, los nuevos episodios encuentran a la “heroína” abriendo un canal de video online que apuesta a encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida. Desde luego, nada es tan fácil: ni la propuesta en sí misma ni la existencia en las redes sociales. Algunos de los capítulos apuestan a poner de relieve las nuevas versiones de una vieja práctica –la cita a ciegas– iluminando las zonas erróneas de los clicks sentimentales.

CINE

Tenet

Y reabrieron los cines, luego de casi un año a puertas cerradas, con las salas más oscuras que nunca. El feliz reencuentro con la pantalla grande incluye el estreno del último largometraje de Christopher Nolan, que fue lanzado en otros mercados hace seis meses y se topó con defensores irrestrictos y detractores de fuste. Era de preverse: fiel a su estilo, el director de Memento, El origen y Dunkirk cruza la ciencia ficción existencialista con todas las posibilidades del gran espectáculo, aunque su formato de rompecabezas narrativo puede dejar a más de un espectador rápidamente fuera del juego. O rascándose la cabeza por toda la eternidad. La enrevesada trama incluye secretos corporativos, ladrones de guante digital y una tecnología que permite compartir los sueños, aunque vaya uno saber qué significa finalmente todo eso. Robert Pattinson y John David Washington encabezan el reparto de esta superproducción ambiciosa que puede disfrutarse mucho más en la pantalla gigante de una sala IMAX.

Notturno

El documentalista italiano Gianfranco Rosi (Fuocoammare: Fuego en el mar) presentó el año pasado en el Festival de Venecia este notable registro de la vida cotidiana en las regiones más castigadas por la guerra en Medio Oriente, cerca de las fronteras de Siria, Líbano, Irak y ese territorio –invisible en los mapas– llamado Kurdistán. La cámara, atenta a los detalles, de Rosi acompaña a diversos sobrevivientes del horror: un niño que subsiste asistiendo a cazadores, un grupo de pacientes psiquiátricos embarcados en una puesta teatral, una mujer secuestrada por el ISIS. A través de una mirada sobre lo particular, el film –disponible en Mubi– logra pintar un mundo, en el cual el humano es el peor enemigo del humano.

TV

Critics Choice Awards

Sigue la temporada de galardones audiovisuales con la 26° entrega de los premios entregados por la asociación de críticos de los Estados Unidos y Canadá. Como ocurre en el caso de su hermano mayor, los Globos de Oro, las categorías incluyen producciones cinematográficas y televisivas, nuevamente dominadas por las plataformas de streaming. Taye Diggs será el encargado de hacer las veces de anfitrión y los presentadores irán anunciando a los principales contendientes. El batallón de títulos incluye films como Mank, con doce nominaciones, y series como Ozark y The Crown, con seis cada una. La actriz Olivia Colman y el actor Chadwick Boseman (foto), quien falleció hace hace pocos meses, participarán con dobles nominaciones: la primera por The Father y The Crown, el segundo por sus performances en 5 sangres y La madre del blues. Signo de los tiempos, casi todos los involucrados participarán virtualmente desde sus hogares.

Hoy a partir de las 21, por TNT (con doblaje) y TNT Series (idioma original).

Tu casa es mi casa

Arte y ciencia se dan la mano en esta serie documental que cuenta con la conducción del cantautor brasileño Paulinho Moska. En cada una de las doce entregas, el músico carioca visita un país latinoamericano para entrevistar a artistas y científicos, punto de partida para la composición de canciones vinculadas a las raíces culturales de cada lugar. Los responsables afirman que la serie “busca razones para anticipar un gran futuro para nuestro continente, generando interpretaciones visuales de los logros locales que Paulinho se tatuará en su propio cuerpo como muestra de su compromiso y entusiasmo por estas ideas”. Resta saber si los tatoos son literales o simbólicos.

Lunes a las 21, por HBO Mundi.