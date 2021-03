El público tiene ahora la palabra

Llega la ocasión de desahogar toda la confusión, el miedo, la perplejidad y los errores inducidos que cualquier en tanto consumidor/a de información ha experimentado desde la irrupción del coronavirus en esta vida. La Defensoría del Público reanuda, después de tres años, las audiencias públicas para que la ciudadanía exprese sus miradas y plantee necesidades respecto del desempeño de los medios de comunicación y la información que emitieron, y emiten, en tiempos de pandemia. La cita será esta vez virtual, se realizará el jueves 11, a las 11 y podrá verse libremente desde el sitio oficial, www.defensadelpublico.gob.ar. Pero para poder participar y expresarse, hay que anotarse ahora, hasta mañana, jueves 4, en la misma página web.

"Queremos escuchar la opinión, propuestas y distintos reclamos que la gente tiene acerca de los medios de comunicación. No se circunscribe al tema de pandemia solamente, sino al rol de los medios en toda información difundida que influye en la toma de decisiones sobre la salud y la vida de las personas", expresó la titular del organismo público, Miriam Lewin.

Serán seis audiencias, y una de estas está orientada al público de la región centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos).

Al tratarse de comunicación masiva, la interpelación al público abre un universo de planteos posibles: respeto del horario de protección al menor, discriminación por género, déficit de acceso a personas con discapacidad y, desde luego, la forma y el contenido de la comunicación sobre la crisis sanitaria vigente.

La audiencia servirá para opinar en clave política sobre el rol de los medios en esta crisis sanitaria y la construcción del colectivo anti vacunas, por ejemplo. "Hay libertad absoluta de expresarse, y un equipo estará atento a consultas que se generen durante la audiencia, y a los reclamos se les dará curso por los habituales", adelantó Lewin.

"Recibimos numerosos reclamos de las audiencias, nos gusta que sean críticas y activas, sobre distintas cuestiones. Muchos se enfocan en la difusión de información equivocada e inexacta sobre la pandemia, pero también hay mucho sobre cuestiones de género, sobre niños, niñas y adolescentes, la ubicación de las señales locales en los cableoperadores, la falta de acceso a la TV digital abierta", enumeró Lewin.

La Defensoría recoge estos reclamos y lo canaliza a los destinos adecuados con intención reparatoria y persuasiva de buenas prácticas de comunicación. Por otra parte, promueve instancias de capacitación para la cobertura responsable en ese abanico de temas. "Es una función pedagógica, de formación. Entonces, si se difunde una nota sobre una supuesta medalla milagrosa contra el coronavirus que no tiene explicación científica nosotros articulamos con la red de periodismo científico para que nos acompañe en una capacitación a profesionales de comunicación de ese medio", ejemplificó. Lewin marcó un defecto habitual en los grandes medios, de montar escenarios de debate donde se hace confrontar a una persona con saber científico comprobado contra otra que no lo tiene. Las conclusiones, entonces, suelen ser confusas y –peor– falaces. A caballo de esta situación, Lewin contó que hubo que promover sugerencias a empresas periodísticas para la cobertura responsable de los operativos de vacunación. "Es incorrecto mencionar a una vacuna por su nacionalidad, como también convocar a un traumatólogo para opinar sobre una temática que no es su especialidad y sobre la que hay avances diarios", advirtió.