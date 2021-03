"Hay un desguace en cuenta gotas"

Desde Santa Fe

Los diputados de la Comisión de Seguimiento del consorcio Vicentin pudieron constatar ayer en Avellaneda que la situación y el destino del grupo es “sumamente preocupante”. La principal planta industrial del conglomerado “está prácticamente paralizada. Hace un año trabajaba al 30 por ciento y hoy opera al 10 por ciento de su capacidad instalada. El panorama que vimos es bastante complicado”, dijo a Rosario 12 el presidente de la comisión Luis Rubeo. Mientras que su colega Carlos del Frade describió la crisis como “desguace en cuenta gotas” y consideró “indispensable el compromiso” de los gobiernos de Alberto Fernández y de Omar Perotti para “garantizar la continuidad” de cientos de puestos de trabajo que están en riesgo.

Los legisladores se instalaron en Reconquista, donde tuvieron una seguidilla de reuniones con delegados y dirigentes de los gremios del sector. Y hoy, a las 9, los recibirá en su despacho el juez Fabián Lorenzini, un ex empleado del Banco Nación, que tramita la quiebra de Vicentin. En una de sus últimas resoluciones, el 23 de febrero, Lorenzini rechazó por “improcedente” un pedido de la AFIP para que investigue la venta del 16,6 por ciento de las acciones del grupo a Glencore, un día antes de declararse en cesación de pagos, el 5 de diciembre de 2019, cuando anunció un “estrés financiero” por una deuda de 1.350 millones de dólares con bancos, productores y acopiadores. “Es lamentable que un juez de la provincia no quiera que se sepa qué hicieron con los dineros de los acreedores. Lorenzini tiene que empezar a explicar por qué protege a delincuentes de guante blanco”, planteó Del Frade.

Además de Rubeo y Del Frade, participan en la agenda parlamentaria sus colegas de la comisión: Betina Florito, Silvana Di Stefano y Fabán Palo Oliver, éstos últimos del Frente Progresista.

Ayer, los legisladores se reunieron con delegados de Algodonera Avellaneda y dirigentes sindicales de aceiteros, textiles y del gremio la carne. “Los trabajadores de la Algodonera nos plantearon el conflicto salarial” que tienen desde hace tiempo”, dijo Rubeo.

“Analizamos con los trabajadores la problemática de Vicentin, que es sumamente preocupante. Hace un año atrás, el grupo trabajaba al 30% de su capacidad instalada y hoy opera apenas al 10%.”, explicó Rubeo. “La planta está prácticamente paralizada. No hay ingreso de camiones, no hay movimiento. Entonces, no es un panorama próspero porque si es una empresa que quiere funcionar lo que primero que debería hacer es reunirse con los trabajadores. Pero desde que asumió el nuevo directorio de Vicentin (en octubre de 2020), los gremios no ha tenido ningún tipo de contacto. El panorama que vemos es bastante complicado”, agregó.

Del Frade dijo que “en la reunión con el Sindicato de Aceiteros de Reconquista quedó una gran preocupación” entre los diputados: “la conciencia de estar asistiendo a un desguace en cuenta gotas. Es indispensable el compromiso de los gobiernos” de Alberto Fernández y Omar Perotti para “garantizar la continuidad de los puestos de trabajo”. “El Banco Nación de Reconquista que le dio cientos de millones de dólares a los directivos de Vicentin, hoy no le presta a los trabajadores del grupo para comprar una motito. Es una obscenidad”, reveló.

-¿Que le plantearán al juez Lorenzini? –preguntó Rosario 12.

-¿Por qué reconoció las acreencias de los bancos en dólares y la de los productores en pesos? ¿Por qué se negó a colaborar con la AFIP para saber el destino del dinero por Renova? ¿Por qué sigue con la mentira de hacernos creer que Vicentin es una sola empresa y no un conglomerado? ¿Por qué permitió la venta de FRIAR? ¿Qué acciones hace para recuperar el dinero del Banco Nación? –planteó Del Frade.

El 23 de febrero –recordó- el doctor n Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin, rechazó el pedido de la AFIP para investigar la venta del 16,6 por ciento de las acciones del grupo a Glencore, un día antes de la cesación de pagos. Esta resolución garantiza impunidad para los directivos del consorcio y traba la necesidad del pueblo argentino en su conjunto de saber qué se hizo con el dinero del Banco Nación. Es lamentable que un juez de la provincia no quiera que se sepa qué hicieron con los dineros de los productores y la población en general. El juez Lorenzini tiene que empezar a explicar por qué protege a delincuentes de guante blanco”, concluyó.