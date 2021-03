Axel Kicillof: “Mientras nos acusaban de delitos que no cometimos, fue el día que más vacunamos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que mientras en la jornada de ayer “nos acusaban de delitos que no cometimos”, por la causa de dólar futuro, fue el día que más vacunas contra el coronavirus se aplicaron en su distrito.

El gobernador afirmó que este jueves fue el día en que más dosis de la vacuna contra el coronavirus se aplicaron en la provincia de Buenos Aires, con un total de 39.000 personas inmunizadas.

"Ayer fue el día que más vacunamos: 39 mil vacunas en un sólo día", celebró el mandatario en declaraciones a Radio 10 y destacó que tiene "la responsabilidad de vacunar casi a media Argentina en un gran territorio". "A medida que lleguen las vacunas, vamos a ir vacunando", reiteró.

Las declaraciones las hizo mientras era consultado por la causa de dólar futuro, que ayer tuvo una jornada de alegatos. En este sentido, Kicillof sostuvo que la causa “no tiene un delito alguno, muchos gobiernos lo han utilizado, incluso el macrismo cuando gobernó”. “Mientras nos acusaban de delitos que no cometimos, ayer fue el día que más vacunamos en la Provincia”, agregó.

Kicillof criticó a aquellos sectores que durante la pandemia "hicieron campaña anticuidados, marcharon contra los protocolos y contra la cuarentena, hicieron campaña antivacunas y ahora dicen que hay pocas vacunas".

En tanto, el mandatario provincial rechazó las críticas formuladas por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sobre la forma de reparto de vacunas y dijo que ayer el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, "mostraron cuántas vacunas llegaron a cada jurisdicción por habitante".

"Podemos discutir criterios; pero la chicana no", sostuvo Kicillof, quien pidió "trabajar sin excusas". "Nosotros venimos trabajando muy bien. No hay lugar para la crítica fácil, entonces aparecen pataleos, pero no es por ahí. La Ciudad es una sola. Yo tengo 135 municipios y no suelo quejarme", finalizó.