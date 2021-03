Este viernes, con el anuncio de los premios, culminó la 71° edición de la Berlinale, signada por la pandemia y por lo tanto realizada únicamente en formato online. El Oso de Oro a la mejor película fue para la película rumana Babardeala cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging Or Loony Porn es su título de distribución internacional), del celebrado director Radu Jude.

"Es una película que tiene esa calidad rara y esencial de una obra de arte duradera. Captura el contenido y la esencia mismos, la mente y el cuerpo, los valores y la carne cruda de nuestro momento presente en el tiempo. Y lo hace provocando el espíritu de nuestro Zeitgeist, abofeteándolo, desafiándolo a un duelo", fueron algunos de los considerandos del jurado, íntegramente compuesto por ganadores del Oso de Oro de las últimas ediciones del festival: Ildikó Enyedi (Hungría), Nadav Lapid (Israel), Adina Pintilie (Rumania), Mohammad Rasoulof (Irán), Gianfranco Rosi (Italia) y Jasmila Žbanić (Bosnia y Herzegovina).

La lista completa de los premios oficiales es la siguiente:

COMPETENCIA OFICIAL

-Oso de Oro a la Mejor Película: Babardeală cu buclucsau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn, Rumania-Luxemburgo-Croacia-República Checa), de Radu Jude.



-Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy, Japón), de Ryusuke Hamaguchi.

-Oso de Plata - Premio del Jurado: Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class, Alemania), de Maria Speth.

-Oso de Plata a la Mejor Dirección: Dénes Nagy por Természetes fény (Natural Light, Hungría-Francia-Alemania).

-Oso de Plata a la Mejor Actuación Protagónica: Maren Eggert en Ich bin dein Mensch (I’m Your Man, Alemania), de Maria Schrader.

-Oso de Plata a la Mejor Actuación Secundaria: Lilla Kizlinger en Rengeteg – mindenhol látlak (Forest – I See You Everywhere, Hungría), de Bence Fliegauf.

-Oso de Plata al Mejor Guion: Hong Sang-soo por Inteurodeoksyeon (Introduction, Corea del Sur).

-Oso de Plata a la Contribución Artística: Yibrán Asuad por la edición de Una película de policías (México), de Alonso Ruizpalacios.

COMPETENCIA ENCOUNTERS

Jurado: Florence Almozini (Francia), Cecilia Barrionuevo (Argentina) y Diedrich Diederichsen (Alemania)

-Mejor Película: Nous (Francia), de Alice Diop.

-Premio Especila del Jurado: Vi (Taste, Vietnam), de Lê Bảo.

-Mejor Dirección (ex-aequo): Ramon Zürcher y Silvan Zürcher, por Das Mädchen und die Spinne (The Girl and the Spider, Suiza); y Denis Côté por Hygiène sociale (Social Hygiene, Canadá).

-Mención Especial: Rock Bottom Riser (Estados Unidos), de Fern Silva.

SECCIÓN GENERATION KPLUS

-Grand Prix: Han Nan Xia Ri (Summer Blur, República Popular China), de Han Shuai

-Mención Especial: Una escuela en Cerro Hueso (Argentina), de Betania Cappato

SECCIÓN GENERATION 14PLUS

-Grand Prix: The Fam (La Mif), de Fred Baillif

-Mención Especial: Cryptozoo, de Dash Shaw

SECCION BERLINALE SHORTS

-Oso de Oro al Mejor Corto: My Uncle Tudor (Nanu Tudor), de Olga Lucovnicova

-Oso de Plata: Day is Done (Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban), de Zhang Dalei

-Corto candidato a los European Film Awards: Easter Eggs, de Nicolas Keppens

PREMIOS FIPRESCI DE LA CRITICA INTERNACIONAL:

Competencia Oficial: Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (What Do We See When We Look at the Sky?, Georgia-Alemania), de Alexandre Koberidze

Competencia Encounters: Das Mädchen und die Spinne (The Girl and the Spider, Suiza), de Ramon Zürcher y Silvan Zürcher

Sección Panorama: Okul Tıraşı (Brother's Keeper, Turquía / Rumania), de Ferit Karahan

Sección Forum: Esquí (Argentina), de Manque La Banca