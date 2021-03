Murieron dos médicos de hospitales porteños por coronavirus 

Por la demora en la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, una médica y un médico del sistema público murieron en las últimas horas por coronavirus. Estos dos casos, se suman al fallecimiento de un integrante del personal del Hospital Argerich hace tres semanas.

Se trata de María Rosa Fullone, de la guardia del Hospital Fernández, y Carlos Sereday, jefe de cirugía plástica del Hospital de Quemados. Ninguno de los trabajadores estaba vacunado, por lo que desde el sector médico vienen planteando críticas hacia la campaña de inmunización.

"Hay que vacunar al personal de salud. Si a nosotros no nos cuidan, que somos los que tenemos que cuidar a todos los ciudadanos, hay algo que no cierra", alertó Alberto Crescenti, titular del SAME.



Por su parte, Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales, detalló que aún resta vacunar entre un 20 y 30 por ciento de todo el personal médico de la Ciudad, entre sistema público y privado.



Gilardi señaló que es importante tener en cuenta que el distrito porteño tiene un alto índice de profesionales de la salud y de adultos mayores y criticó los criterios de prioridad aplicados: "¿Cómo puede ser que haya gente vacunada en sitios médicos y la salud pública de la Ciudad no?".



Y agregó: "La línea de vacunación en general tiene que respetar lo que marcó el ministerio de Salud de la Nación: los primeros somos los médicos, lo que estamos atendiendo a los pacientes".



Según datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la administración porteña dispone de 155.900 dosis para vacunar al personal de Salud, público y privado.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación el Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires se distribuyeron 221.225 vacunas, y se aplicaron 116.019 de la primera dosis y 30.667 de la segunda.



En porcentaje, eso significa que la Ciudad no aplicó aún el 27 por ciento de las vacunas recibidas. En ese sentido, está detrás de la provincia de Buenos Aires entre los distritos con más dosis recibidas y más dosis aplicadas.