Reconocimiento para las esenciales

Cuando una mujer de los barrios populares necesita ayuda por violencia machista, son ellas, las promotoras territoriales, las que orientan y acompañan. "Los y las promotores de género lo que hacemos es asesorar, brindar información para que las mujeres sepan qué herramientas tienen desde el estado y las organizaciones sociales, adónde pueden recurrir", subraya Majo Poncino, del Movimiento Evita, que junto a Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se movilizaron ayer a la tarde al Monumento a la Bandera, en el marco de la campaña nacional por la Jornada Nacional de Promotoras de prevención de la violencia por motivos de género. Las organizaciones sociales realizaron movilizaciones en todo el país, para hacer visible el trabajo esencial de las promotoras.

"Por un lado, los movimientos populares venimos llevando adelante Solidaridad en Acción para fortalecer la organización comunitaria, con varios ejes, la concientización sobre vacunación, sobre educación, sobre violencia de género y diversidad y por otro lado, con todo lo que tiene que ver con reclamar lo que llamamos corredores seguros, el desmalezamiento, el alumbrado, para que vecinas y vecinos puedan transitar más libremente en sus barrios", contó Poncino. El otro eje fuerte es la salud comunitaria, como un ejercicio de prevención. "En base a ello y con el desarrollo que venimos implementando desde 2017 a esta parte, con el femicidio de Micaela García, tenemos dos ejes. Uno es la ley Micaela, otro es el de promotoras y promotores de género y diversidad", dijo la militante, quien recordó que se volvió a presentar en el Congreso nacional el proyecto de ley para que el Estado reconozca --y no sólo formalmente, sino también con dinero-- el trabajo que realizan estas mujeres y hombres. "Decidimos avanzar más allá de lo legislativo, en el territorio. La violencia de géneros es la demanda y el flagelo social que enfrentamos cotidianamente, es importante ofrecer herramientas a vecinas y vecinos para que sepan adonde recurrir".

Por eso, en las vísperas del 8 de marzo, las tres organizaciones sociales realizaron una campaña para hacer visible la labor de estas personas que articulan en el territorio. "Queremos demostrar y reflejar la importancia de que el estado reconozca estas tareas que realizamos desde la economía popular, que son esenciales", expresó. La actividad consistió en una volanteada, y el anuncio del próximo Congreso Nacional de Promotoras.

"Nuestra tarea es primordial para el acompañamiento a quienes sufren violencias en los barrios", subrayó Poncino, quien fue muy clara: "Necesitamos avanzar hacia un reconocimiento económico, porque en esas tareas, muchas veces las compañeras toman el colectivo, cargan datos, y toda esa plata sale de sus bolsillos". Desde las organizaciones sociales recuerdan que estas tareas demandan "tiempo y dedicación, por eso es importante que el estado esté a la altura de las circunstancias". "Sabemos que la cantidad de femicidios, de violencia machistas, requieren políticas para acercar más aún al estado a los barrios. Y la información no es accesibles para todas y todos, no es tan fácil para todas denunciar por una página web, no tenemos datos, no tenemos internet. Las compañeras que durante toda la pandemia y de acá en adelante venimos sosteniendo ese tipo de tareas, debemos ser reconocidas. Son las que primero estuvieron y las que están siempre", agregó Poncino. Y terminó: "Decimos nos cuidan las promotoras, porque son las más cercanas a nuestros barrios, a nuestros espacios comunitarios y son las que nos pueden brindar información y contención en los momentos más complejos".