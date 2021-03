"En el Senado no somos todos lo mismo"

Tal como lo hicieron los ministros de Gobierno Roberto Sukerman, el de Gestión Pública Marcos Corach, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia y hasta el propio gobernador Omar Perotti, el senador provincial del peronismo Marcelo Lewandowski se despegó de la malograda comisión legislativa de seguimiento e investigación de fiscales y defensores públicos. “Por supuesto que voté en contra, como en todos los proyectos que impulsó el senador (Armando) Traferri que pretendieron perjudicar al Ejecutivo provincial”, dijo tajante el senador rosarino. Y subrayó que estos conflictos “no son producto de ninguna interna peronista sino de una alianza del Nuevo Espacio Santafesino con el Frente Progresista, una ‘mayoría automática’ de 13 senadores que hemos visto funcionar aceitadamente desde que asumimos”, remató.

A Lewandowski le preocupa que los ciudadanos vean que en el Senado “somos todos iguales y la verdad que no es así”. Y afirmó que “cuando uno generaliza, en cualquier orden de la vida, siempre se equivoca. Y en este caso pasa lo mismo: ni el Senado provincial es todo lo mismo, ni los senadores somos todo lo mismo”, dijo y agregó que “quienes no hemos tenido funciones públicas hasta ahora, hemos venido para tratar de cambiar algo. Para aportar una mirada distinta porque si no todo se diluye y termina siendo lo mismo que se cuestiona desde afuera”.

El senador por el departamento Rosario explicó que “lo que yo intento hacer desde que asumí es tener una coherencia con el sentido común. Por ejemplo, en todo lo que fue esta discusión por el pedido de desafuero de un senador (Armando Traferri), marcar que la inmunidad que tenemos nosotros de no poder ser sometidos a proceso, no corresponde. Y si hay una justicia que quiere investigar como cualquier ciudadano tenemos que estar ajustados a derecho y a la misma altura que cualquiera”. Y agregó que “en este caso también fue una cuestión de coherencia: por qué crear una nueva comisión investigadora cuando ya hay instancias de control de los fiscales, cuando ya tienen de por sí una auditoría interna en el propio MPA (Ministerio Público de la Acusación). Lo vemos fuera de toda lógica y por eso votamos en contra. La ciudadanía está buscando otra cosa de nosotros”.

Lewandowski describió que “la lógica que maneja hoy por hoy el Senado de la provincia habla de un entendimiento claro, sobre todo en las leyes que más perjudicaron al actual Ejecutivo, entre seis peronistas con seis o siete radicales. Entonces cuando se votaron las llamadas ‘Leyes anti Sain’ que salieron cruzadas, que se votó en una misma tarde en Diputados y después en Senadores; fue una alianza clara del Frente Progresista con el peronismo que representa el NES (Nuevo Espacio Santafesino que conduce el propio Traferri). Así también se votó dejar afuera al Plan Incluir del actual gobierno y dejando en firme el Plan Abre de la gestión anterior. Algunas reformas tributarias o la propia Patente Automotor, también se votaron así. Yo la llamo una mayoría automática de 13 senadores, desde que asumí así también se votó la integración de las distintas comisiones. En realidad son de distintos bloques, pero en las cosas importantes se han puesto siempre de acuerdo. Y no por consenso sino por coincidencia en los intereses políticos”.

El senador rosarino aseguró que por todo esto “cuando a mí me dicen que esta situación es producto de una ‘interna peronista’ ¿qué interna peronista? Esto es producto de una alianza que hay entre estos distintos bloques políticos. Y repito, esto no es diálogo o consenso, consenso es cuando por ejemplo, yo tenia un proyecto sobre las energías renovables y me llama la diputada Clara García (FPCyS) que tenía otra iniciativa similar y nos pusimos de acuerdo y ahora espera sanción. Es una norma que ahora está dormida en el Senado. Y es una ley que dará beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan en energías renovables, esas son las cosas importantes, lo que nos demanda la gente en nuestras funciones”, concluyó.