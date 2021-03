El senador Martín Lousteau quiere darle vida a la UCR

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau sostuvo que no quiere "un partido que tiene miedo a ir a elecciones y que le tiembla la voz cuando tiene que enfrentar el poder".

En un acto en Córdoba donde fue uno de los principales oradores de la línea disidente del radicalismo, el ex ministro de Economía aseguró que apunta a "terminar con un partido que se volvió cómodo y confortable porque no quiere gestionar".

De esta manera, Lousteau se planta como una voz disonante en Juntos por el Cambio pero en particular en la UCR, que tiene referentes más cercanos al ala dura del PRO como Mario Negri.

El próximo domingo 14 de marzo serán las elecciones internas por la conducción de la UCR de Córdoba, en la que competirán el actual oficialismo partidario con la lista Sumar que encabeza Rodrigo de Loredo y que cuenta con el respaldo de Lousteau.

La lista de De Loredo fue impugnada por el oficialismo partidario, que quería evitar la interna, pero el viernes a última hora el juez Electoral Ricardo Bustos Fierro hizo lugar a la apelación y habilitó tres listas para las elecciones.

"Basta del partido que le tiene miedo a las mujeres, a los jóvenes y a la rebeldía", reclamó, y agregó: "Basta del partido que no puede mirar a los ojos a la generación del 83, basta del partido que habla de los próceres y no los honra". .

En este sentido, el economista convocó "a cambiar el partido para cambiar la realidad*, y al respecto dijo que "gestionar es tener la incomodidad de transformar la realidad".

El acto contó con la presencia de dirigentes, legisladores y militantes radicales y participaron, entre otros, el concejal Rodrigo De Loredo y el Intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

"Esta elección es para que exista un Juntos Para el Cambio más grande y mejor y eso es imposible que ocurra si no cambia el radicalismo y es más grande y mejor", concluyó Lousteau, quien llegó el viernes a Córdoba junto al diputado Emiliano Yacobitti para recorrer la provincia y hacer campaña con De Loredo. .