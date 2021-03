Avellaneda, Roca y los mapuches

Julio Argentino Roca apaga la radio y por su celular llama a Nicolás Avellaneda:

--Hola, Nico; te sigo la charla de ayer, tengo nuevos informes de inteligencia, te cuento: el Comité de Extensión Mapuche, que se llama CEM, está integrado por 17 miembros, uno de ellos se llama Reinaldo Mariqueo, de apellido araucano, y los otros miembros portan apellidos de origen anglosajón. Esta organización es promovida y financiada por Inglaterra a través de su embajada, tanto en Chile como en Argentina...

--Ay, Julito-Julito, ¿por qué no la terminás con tu obsesión?...

--¡No es obsesión, che! Es defender mi honor, aunque a vos te importe un pito. Te sigo contando: fue el 11 de mayo de 1996 que un grupo de europeos lanzó en Inglaterra la Organización Mapuche Internacional...

--¡Julito, me estás llamando en el mejor momento de la telenovela turca!...

--No te preocupes, que la repiten. Esta nueva organización reemplazó al Comité Exterior Mapuche, que venía operando internacionalmente desde el año 1978, siempre desde la base ubicada en Inglaterra. Esta Comisión pedirá luego en la Organización de Naciones Unidas, en virtud de un artículo que está vigente en ese organismo, la libre autodeterminación de los pueblos, para así poder establecer un país que les permita a los ingleses manejar su proyección de Malvinas a la Antártida y así ¡quedarse con el territorio!...

--De acuerdo, Julito. ¿Y qué nos importa?, son otros tiempos, nada podemos hacer.

--¡A vos no te importa, cabrón, pero a mí sí! Si yo no te hubiera llenado la cabeza, ¡hoy tendríamos la mitad del territorio! Vos te habías quedado contento con esa zanja para que los malones no pasaran, ¡esa zanja era para pelotudos como el tarado de Adolfo Alsina que te dio la idea!... A mí me han embadurnaron el monumento con alquitrán, en cualquier momento ¡me lo tiran abajo!... Y te sigo contando: mediante la ley 25.243, del 23 de marzo del 2000, los ingleses se dieron cuenta del gran negocio que era quedarse con ese territorio y toda la riqueza minera de la zona. Los araucanos que hoy se hacen llamar mapuches llegaron a la Argentina allá por 1830, es decir 14 años después de la independencia argentina, ¿y qué vinieron a hacer?, a matar a los tehuelches que, ellos sí, son el pueblo originario. Cuando aparecieron los mapuches ya existía la República Argentina, son invasores; o sea que la conquista del desierto que hicimos fue ¡una necesidad histórica! Eran araucanos disfrazados de mapuches que con rifles británicos cruzaban la cordillera, mataban a los nativos de este lado, robaban el ganado y se lo entregaban a los ingleses...

--Julito querido, me estoy perdiendo la telenovela y encima se me enfría el té...

--Nico, me nefrego en tu vida de pashá; yo te estoy actualizando datos de inteligencia ¿y vos me decís que se te enfría el té? ¿Pensás en lo que decís? che... Mirá, ahora me estoy arrepintiendo de haberle dicho a Lola que te hiciera esa estatua que no te merecés; pero no importa, total, en realidad sólo te recuerdan por contrabandista de cigarrillos Chesterfield; y ¡te pusieron en la Plaza Alsina!, ja-ja, tal para cual, con la política de ese cavador de zanjas hoy apenas si seríamos un departamento uruguayo, ja-ja..

--Julito querido, limpiate la comisura de los babios que la bilis te va a manchar la camisa...

--¡No fuimos a matar indios, como nos calumnian! Fuimos a defender el territorio que nos querían robar, a ver si lo entendemos. Los propios tehuelches se nos unían y se alistaban en el ejército defendiendo la causa. Ellos habían sido engañados; los reunieron en una especie de congreso, de cónclave, los embriagaron y los mataron, los asesinaron con los rifles Rolling Blocks modelo 1866, 11 milímetros. Ya en el año 1250 estos araucanos disfrazados de mapuches subieron hacia el norte y destruyeron un imperio, el imperio del Tiahuanaco; este imperio era más importante que el de los Incas. Los araucanos fueron y los destrozaron, no quedó nada. ¿Sabés cómo es la bandera mapuche? Es similar a la de Sudáfrica. ¿Y sabés cuándo apareció esta bandera? Después de que la usara Mandela. No son pobrecitos mapuches, no existen como raza, son araucanos que trabajan para los servicios de inteligencia chilenos e ingleses; y creo que tampoco habría que olvidar que en la guerra de Malvinas nuestros vecinos le informaban nuestros movimientos a los británicos, y además Pinochet permitió que los aviones británicos se abastecieran de combustible para atacarnos. Los pueblos que conforman los tehuelches son los ranqueles, los puelches, los pampas, los henequenes y otros... Hay que terminar con este verso de los mapuches, que no existen como raza, son araucanos chilenos y tienen las oficinas centrales en Londres donde siempre está vigente el proyecto de invadirnos...

--Julito querido, ¡ojalá te trague la tierra!, se terminó el capítulo y tu enfermiza charla me impidió disfrutarlo. ¿Por qué no te vas un poco a la misma mierda que es allí donde inventás tus disparates?...

--¿Ajá?, aquí te agarré, chichipío; yo no invento nada, escucho a la gente que sabe. No hago como vos que te la pasás idiotizándote con televisión de cuarta... Y como sabía que me ibas a bardear, te mando el discurso que dijo por Radio Belgrano Miguel Ángel de Renzis, un peronista de hoy; aquí va: https://radiocut.fm/audiocut/historia-mapuche/#_=_