Otra decepción canaya 

Cuando Central juega de visitante, es un equipo que pasa desapercibido. No tiene decisión para ganar, es conformista y las derrotas las acumula con resignación. No importante el nivel ni el presente del rival. Ayer, por caso, visitó el peor Racing en mucho tiempo. Un equipo desanimado y con su técnico desacreditado a poco de asumir. Y con muy poco, nada más que con un Copetti en buen nivel, Racing se quedó con una victoria, la primera del año, que posterga a los auriazules a posición de intrascendencia en la tabla.

El partido que animaron Racing y Central en el primer tiempo tiene muy poco para destacar. Los equipos compartieron sus dificultades para armar una jugada de gol. La Academia insuó algunas con las corridas por derecha de Schelotto; el canaya dependía de una asistencia de Vecchio. Y así, entre insinuaciones, no hubo jugadas de riesgo en las áreas.

Central llegó al área rival con jugadas bien armadas que se desvanecían en pase errático de Vecchio o con un pase atrás que le quitó sorpresa a todo el movimiento colectivo. Un tiro indirecto de Vecchio que cruzó todo el área y nadie llegó a empujar, y un derechazo alto del propio diez, fue todo lo de Central que generó cerca de Arias.

Racing lució agotado de ideas, sin señales de tener en Pizzi un técnico con apenas días de trabajo. Los técnicos buscaron animar equipos con variantes. Central sufrió la baja por lesión de Avila y el Kily metió a dos delanteros: Marinelli y Luciano Ferryra. Pizzi apostó por Fabricio Domínguez. Y la tendencia del partido pasó a tener al local con avances más constantes. Broun le contuvo un remate bajo a Alcaraz, Chancalay lo intentó con tiro libre y Copetti sacó ventaja para el local al ganar en el primer palo en un tiro de esquina.

Sin agresividad en los ataques, el Kily quemó cartas con el ingreso de Ruben y Damián Martínez. El ex Unión, como lateral por derecha, tenía el objetivo de participar en los avances en campo rival. Desde entonces, Racing jugó de contragolpe, con corridas de Copetti, y Central llenó de centros el área local. El canaya se esforzó y obligó al rival a terminar contando los minutos, con Ferreyra jugando en todo el frente de ataque. Pero el equipo del Kily se acordó tarde de pensar en el gol y el pitazo final encontró a los canayas con una nueva decepción.

1 Racing

Arias

Schelotto

N. Domínguez

Novillo

Mena

Moreno

Lovera

Miranda

Chancalay

Alcaraz

Copetti

DT: Juan Antonio Pizzi.

0 Central:

Broun

Almada

Laso

Avila

Blanco

Sangiovani

Villagra

Zabala

Vecchio

Gamba

Martínez Dupuy

DT: Cristian González

Gol: ST: 19m Copetti (R),

Cambios: ST: 10m Ferreyra por Avila (C), 14m Marinelli por Gamba y Luciano Ferreyra por Zabala (C), 15m Fabricio Domínguez por Moreno (R), 21 Ruben por Martínez Dupuy y Damián Martínez por Almada (C), 28m Mauricio Martínez por Lovera y Melgarejo por Alcaraz (R), 36m Pillud por Schelotto y Rojas por Chancalay (R).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Racing

https://m.youtube.com/watch?v=Z4BabrG1QOU