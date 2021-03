Piden la renuncia del ministro de Salud de Corrientes que chocó mientras trasladaba vacunas

Legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos de Corrientes exigieron la renuncia del ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, que protagonizó este lunes un accidente de tránsito mientras trasladaba vacunas contra el coronavirus, “sin protocolos sanitarios, ni de seguridad”, según aseguraron.

En un documento que hicieron público este martes, senadores y diputados correntinos solicitaron también al gobernador Gustavo Valdés un informe oficial a la Legislatura sobre "el destino del lote de vacunas encontradas en el rodado particular en el que viajaba el ministro Cardozo” con 900 dosis para inocular a la población.

José Luis Aragón, diputado del Frente de Todos por la provincia, dijo a Radio 10 que "las vacunas deben estar a menos de 18 grados, lo dice el protocolo. El ministro de Salud tiene mucha información para saber que eso no se hace. Cardozo llevaba 900 vacunas no sabemos a dónde y no puede hacerlo. En noviembre del 2020 se firmó con Droguerías del Sur un documento para que esa empresa haga el traslado. Hemos pedido la renuncia del ministro porque este es un hecho de irresponsabilidad. Y no son 10 vacunas, son 900".

No es el único que pide que se lo aparte. “Por esta acción poco clara, exigimos la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, porque el hecho demuestra que transportaba las vacunas sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad. La sociedad reclama transparencia, responsabilidad e idoneidad para combatir la pandemia”, añadieron en el comunicado.

Tras sufrir una descompensación cardíaca, Cardozo chocó es lunes la camioneta con la que planeaba llevar vacunas contra el coronavirus hacia la ciudad de Goya.

“Expresamos nuestra alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, quien tras chocar con el vehículo particular en el que viajaba se descubrió que transportaba un lote de 900 vacunas para la covid-19”, expresaron los legisladores del Frente de Todos.

Agregaron en el texto que “con sorpresa" observaron que las dosis "no poseían ningún tipo de registro" por lo que requirieron "informes técnicos y oficiales al Poder Ejecutivo Provincial, sobre la distribución de todas las vacunas contra la covid-19 enviadas por el Gobierno Nacional”.

“Este tipo de acciones sólo demuestran irresponsabilidad e ineptitud por parte de algunos funcionarios, que evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, concluyeron.

Firmaron la solicitud los legisladores nacionales del Frente de Todos Corrientes: José “Pitin” Aragón; Jorge Romero; Nancy Sand, Ana Almirón; y los provinciales: Martín Barrionuevo, Rubén Bassi, Víctor Giraud, Carolina Martínez Llano, Patricia Rindel, César Acevedo, Miguel Arias, Marcos Bassi, Alicia Meixner, José Mórtola, Félix Pacayut, Marcos Bassi y Marcos Otaño, además de intendentes y concejales.

Este lunes, fuentes oficiales del gobierno de Corrientes indicaron que el ministro trasladaba dos cajas preparadas para almacenar hasta 72 dosis de la vacuna Sputnik V, cuyo traslado se completó en el transcurso de la jornada.

En ese sentido, se informó que, "con celeridad, se tomaron las medidas necesarias para proteger las vacunas" y que el Ministerio de Salud Pública, "a través del área correspondiente", completó el traslado de las mismas al destino.

El episodio protagonizado por el ministro se produjo alrededor de las 9, en la avenida Maipú, esquina con la calle Guayquiraró de la capital, donde la camioneta que conducía el funcionario impactó de frente contra una Toyota Hilux. Se reportaron daños materiales pero los conductores y los acompañantes de los vehículos resultaron ilesos.

El ministro fue trasladado al Instituto de Cardiología de Corrientes, donde fue sometido a un cateterismo cardíaco que constató lesiones coronarias agudas. "Fue sometido en forma inmediata a una angioplastia con tres stent coronarios, los que fueron implantados en forma exitosa y sin complicaciones", informaron fuentes de ese centro de salud.