¿La música electrónica está muerta? 

Apodada la "Bob Dylan del cambio climático" por la prestigiosa revista alemana Groove, basta leer alguna de las letras de su último disco Apologize to the Future (algo así como: "Disculparse con el futuro") para darse cuenta del por qué del alias. "Tu vida se basa en mentiras convenientes / Y ha llegado el momento de disculparse / Las corporaciones mienten; eso es lo que hacen / Pero te mentís a vos mismo bajo tu propia responsabilidad / Los desastres climáticos en tu TV / Simplemente no le pudo pasar a tu familia / Las ciudades que se ahogan son tan desconcertantes / Pero las víctimas deben ser menos merecedoras que vos y los tuyos, porque sos el mejor / Trabajando duro para esclavizar al resto / Por supuesto que no tuvo nada que ver con la suerte / O una lotería de esperma y óvulos ganada por un polvo.", dice entre otras cosas en un inglés cuidadosamente rimado, pesimista y monótono en el track que da título al disco. Cultora de un estilo que coquetea siempre con una exacta poliritmia de sonidos ultra-plásticos y opacos, se alinea casi siempre con el género de música electrónica funky-house. Habiendo publicado en 2019 y 2020 otros tres discos en esa línea: puramente instrumentales (Akoko Ajeji, Polymeter y Magic Cookie EP), en estos parecía venir elaborando en su mente la necesidad de usar su voz altamente procesada y al borde del rap en un futuro cercano. Casi un robot rapeando. En su proceder musical parece residir una clara intención de alejarse de su propia condición humana. En sus discos instrumentales, el track graciosamente llamado "Fleshdance" (algo así como "Baile de la carne") funciona como una excepción. En él se juega con palabras recortadas: "Eat / Flesh / Cow / Chicken / Pig / Human / What's the difference?" ("Comé / Carne / Vaca / Pollo / Cerdo / Humano / ¿Cuál es la diferencia?"). Toda la obra de esta incansable y elegante autoconstruida mujer música parece destinar su razón de ser a pregonar los extremos principios de su organización religiosa que, aunque parezca salida de una película de John Waters, pertenece al mundo que llamamos real. "Church of Euthanasia" (Sí, "Iglesia de la Eutanasia") se basa en cuatro pilares fundamentales: suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. Según el sitio oficial de la organización todo comenzó con un sueño que tuvo la misma Chris en su calidad de Reverenda de su propio credo. En ese sueño ella se comunicó con una inteligencia artificial llamada "El ser", que le dijo que nuestros líderes siempre van a negar que nuestro ecosistema está fallando. Premonitora, pesismista, extrema, fantasiosa y concreta en partes iguales, con ustedes: la Reverenda Chris Korda.



Retrato actual de Korda para su sitio en Bandcamp, donde también pueden oirse y comprarse todos sus discos.

DOSMILERA NOCHE ARGENTINA

Hace 20 años y monedas, un jueves 8 de marzo de 2001 para ser más precises, Chris Korda tocó en la célebre discoteca-sótano Morocco de Buenos Aires. Con una entrada a 3 pesos y acompañada en la programación por la DJ local Romina Cohn. Estábamos en plena etapa final de nuestro uno a uno y en la antesala a nuestro histórico diciembre, también era furor el género electrónico conocido como electroclash: una mezcla del electro de los 80s junto a new wave y synth pop casi siempre con féminas al frente, siendo su máximo exponente el dúo conformado por Miss Kittin and The Hacker, con su inolvidable hit "1982". A pesar de tratarse de un evento de dimensiones bastante pequeñas, un día de semana en la agitada agenda del microcentro porteño de esos años, tuvo bastante repercusión mediática. Tanto es así que la hoy célebre Mariana Enríquez llegó a escribir una nota sobre Korda en RADAR, en una sección que por aquel entonces se llamaba "Rarezas". Según la aguda mirada de Enríquez: "En la disco porteña, Chris Korda se limitó a pararse tras sus máquinas, mascullar algunas consignas por el micrófono, y moverse con un minimalista vestido negro de breteles. Para ser una mujer que enarbola un discurso tan extremo, su look y actitud son de un conservadurismo pasmoso." Sin embargo, avanzada la nota nos encontramos con una declaración de Korda, respecto a su propia iglesia, que no podría tener más actualidad: "Para tener esa visión algo tuvo que serme quitado, un bloqueo. Y ese bloqueo es el patriarcado, para decirlo en términos sencillos. Pensemos que la sexualidad ha sido distorsionada terriblemente por la sociedad autoritaria: el hombre sigue obsesionado con la dureza, el machismo y el castigo, y la mujer con la sumisión y el ser castigada. Hemos evolucionado en un modelo sadomasoquista de sexualidad. El travestismo es un intento deliberado de obstruir eso, de decir: Me niego a tener el rol genérico que se me ha asignado, me rehúso a ser el violador. Si es necesario seré violada, pero no estaré en el lugar de poder”.

Suplemento Soy se comunicó hace algunas semanas con Korda por e-mail, con el pesimismo que la caracteriza se negó a una entrevista. Sin embargo, extractamos una parte de su comunicado: "Si Taylor Swift hiciera el primer álbum sobre el cambio climático, sería noticia, ¿no? Parte de la razón por la que la humanidad no está respondiendo al cambio climático con la suficiente rapidez es que la mayoría de las personas no han sido persuadidas de que amenaza sus propias vidas y familias. No es probable que se sientan persuadidos por más citas de científicos, pero es posible que se sientan persuadidos por la música. La cultura puede alterar potencialmente la conciencia de las personas de manera mucho más rápida y decisiva que el periodismo o la investigación científica. Esto es particularmente cierto para las generaciones más jóvenes, lo cual es relevante porque mi álbum aborda sus inquietudes y se cuenta desde su punto de vista. Apologize to the Future es un meme potente para el siglo XXI, y espero que me ayuden a difundir este mensaje cultural, para que pueda hacer algo bueno." En 2019, tras una publicación firmada por la propia Chris, quedó en claro que todo el proyecto de la Iglesia de la Eutanasia era una mezcla entre ficción y realidad, un credo-performance inventado. No estábamos tan lejos de John Waters al final. Gracias Reverenda por existir.