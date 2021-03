Polka no cierra, pero se achica

Polka no cerrará. Tras casi un año de estar prácticamente paralizada ante la pandemia, finalmente la más longeva productora de televisión argentina continuará produciendo contenidos audiovisuales. Según pudo saber Página/12, la empresa del Grupo Clarín, Adrián Suar y Víctor Blanco seguirá produciendo ficciones para distintas pantallas y plataformas de streaming. Claro que para eso tuvo que rearmar su estructura, que se achicó en casi un 50 por ciento, pasando de tener casi 300 empleados a contar ahora con 160. La nueva etapa de Polka se pondrá en marcha en abril, cuando una tira en clave de drama romántico se comience a rodar en los Estudios Baires. Además, la productora también prepara la realización de una miniserie basada en el caso María Marta García Belsunce. Era hora de que la TV abierta recupere a la ficción nacional.



La continuidad de Polka es una buena noticia para la industria argentina, que se vio fuertemente golpeada por la pandemia, la crisis económica y la era del streaming. El achicamiento de la productora que en los últimos 25 años produjo más de setenta ficciones -entre tiras diarias, unitarios y series- marca el fin de una era en la que el mercado solventaba los altos costos fijos, a partir de una demanda de contenido de gran volumen. De hecho, hasta hace poco más de un lustro, Polka abastecía de dos tiras diarias anuales y de un unitario semestral a la pantalla de El Trece. Ese esquema, desde hace unos años, se redujo a una ficción diaria y a un unitario en coproducción por temporada.

“Hoy la productora está cerrada. No sabemos cuándo vamos a abrir. Con un futuro incierto. Hay varias hipótesis, desde cerrar a reestructurar. Quiero reestructurarme. Si no, no seguiré porque la situación es difícil. Me revolcó mucho el parate, más el negocio que cambió”, le había dicho Suar a Página/12 en una entrevista publicada en septiembre pasado. La disminución de su planta a la mitad fue la manera que encontró Polka para adaptarse a las nuevas formas de producción y consumo audiovisual. No hubo despidos ni retiros voluntarios en la reestructuración, sino acuerdos de salida entre las partes. La nueva etapa aspira a un esquema de contratación por producción, similar al de Underground hasta que la adquirió Telemundo hace unos años.

El regreso de Polka a la producción le devolverá a la pantalla chica la ficción nacional. La productora está preparando una tira que contará una historia de amor que transcurrirá mayoritariamente en una villa miseria, para la cual ya se está reacondicionando una calle al aire libre en los Estudios Baires, que a partir de este año Polka comparte con La Flia (Videomatch y Corte y confección). La historia que comenzará a rodarse en abril se grabará durante seis meses y su estreno está previsto para junio en El Trece. Si bien para la historia están sumando a varios actores y actrices del under, como para renovar la pantalla, la productora convocó para que sean parte del proyecto a Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Leticia Brédice, Romina Gaetani y a El Polaco. El elenco definitivo se definirá en estas semanas.

La tira diaria no será la única ficción que Polka tiene en carpeta. Tras la repercusión que tuvo la miniserie documental Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, de Netflix, la productora acelera la producción de una serie de ficción basada en la muerte de María Marta García Belsunce, la cual tenía en carpeta desde hacía tiempo. En principio, la realización -que sería en coproducción con Turner- tendría una duración de ocho capítulos. Si bien no hay contratos firmados, trascendió que Laura Novoa se pondría en la piel de María Marta, mientras que Jorge Marrale interpretaría al viudo Carlos Carrascosa. Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana y María Leal son otros de los actores que habían sido convocados en su momento para la ficción.

Además de estas producciones, Polka pudo completar el rodaje de la segunda temporada de El Tigre Verón, la ficción protagonizada por Julio Chavez que también verá la luz este año.