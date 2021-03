El ministro sigue en su despacho

Desde Santa Fe

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dijo ayer que el audio editado que se viralizó esta semana de una vieja conversación privada en 2020 entre su colega de Seguridad, Marcelo Sain, y un ex jefe de Policía de la provincia es una tapadera. “Es una operación política berreta del Frente Progresista para tapar” el trato que dos legisladores de la UCR, Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico, tenían con el ex jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas de la zona sur, Alejandro Druetta, a quien el fiscal federal Federico Reynares Solari le pidió 15 años de prisión en un juicio por narcotráfico que tendrá sentencia en horas. Cuando le preguntaron por la situación de Sain en el gobierno, Corach respondió como vocero del gobernador Omar Perotti. “Es el ministro de Seguridad. Está en su cargo. Sus dichos no han cambiado su estatus dentro del gabinete”, dijo el funcionario, aunque otras fuentes de la Casa Gris dejaron trascender que la maniobra fortaleció aún más a Sain.

“Nadie es ingenuo”, advirtió Corach. La viralización de “un audio viejo de Sain” de hace un año “no es casual”. Es un “claro operativo contra el ministro” para encubrir el “fondo de la cuestión”, que son las escuchas judiciales de Pullaro y Enrico que se ventilaron en el juicio a Druetta en el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario.

El viernes, el ministro de Seguridad estuvo en Firmat, donde reveló que Druetta “era el nene mimado de Enrico y Pullaro” y citó como fuente varias escuchas judiciales de 2012 que son parte de las pruebas del Ministerio Público en el juicio a Druetta. Rosario/12 ya informó que se trata de un archivo de conversaciones telefónicas que el propio jefe policial grababa y guardaba en su computadora y que llegó a manos del fiscal Reynares Solari tras un allanamiento. Druetta documentaba sus diálogos con distintas personas, entre ellas Enrico y Pullaro.

“Un Estado cómplice y connivente con el crimen nunca puede ser eficiente en el control del crimen. Acá tuvimos el adalid de la última década en la lucha contra el narcotráfico que era un policía narcotraficante, Alejandro Druetta. El nene mimado del senador Enrico y del diputado Pullaro”, reveló Sain. “Las escuchas que se ventilaron en el juicio en Rosario” prueban que Druetta “tenía una estrecha protección de estos dos dirigentes. No sólo eso, sino que se puso en evidencia que tenía connivencia con el narcotráfico en 2012, sino que después en 2016 se lo hizo jefe (de Drogas Peligrosas) en la zona sur de Rosario. Si eso no es vínculo con el crimen, explíqueme qué no es vínculo con el crimen”, planteó.

El sábado, Corach publicó en su cuenta la revelación de Sain en Firmat. “Lo que tenga para decir la justicia, sólo puede decirlo la justicia”, expresó. “Desde la política” y el gobierno “sí podemos decir que los vínculos, la complicidad o la convivencia con el crimen se acabaron. Y esto es una decisión tomada”, ratificó.

Ayer, el gobernador Perotti se negó a opinar sobre el audio de Sain. “De eso no voy a hablar”, dijo cuando le plantearon el asunto tras un acto oficial en la Corte Suprema de Justicia (ver aparte). Es que en la Casa Gris saben que la sentencia en el juicio a Druetta se conocerá en horas.

A Corach también le preguntaron si habían descubierto el “origen” del audio de Sain. “No tenemos identificado cómo salió, pero sí sabemos con quién tuvo ese diálogo. El ministro sabe con quién habló”. “Es un audio privado de hace un año que fue editado. Uno de los dos interlocutores” lo viralizó y “estoy seguro que Sain no fue”. Entonces, cuando el otro lo distribuye, hay una intencionalidad política”. El nombre del otro aún no se develó, aunque circulan versiones.

“El gobernador Perotti y el ministro de Seguridad asumieron con una premisa", sostuvo Corach. "En diciembre de 2019, se encontraron con un estado de situación de 12 años de gobiernos socialistas de connivencia entre el delito, las mafias y la política, que es un nudo demasiado complejo para desarmarlo de buenas a primera. Hoy estamos pagando esas consecuencias". Perotti “ha sido tajante. Lo digo y lo repito para que le quede claro al pueblo de la provincia: el gobernador ha marcado un límite. La connivencia entre el delito y la política se terminó”.

Así que hoy “estamos tratando de combatir las consecuencias después de 12 años de connivencia. Estamos en plena tarea, en pleno combate. Y cada vez más, aparecen estas cosas. El ministro Sain lo expresa cada vez que puede. Estamos cargando con las consecuencias de mucho tiempo de connivencia”, concluyó.