La Coalición Cívica le pidió el juicio político

El audio de Marcelo Sain generó reacciones en el arco opositor. La más llamativa fue la diputada nacional Lucila Lehmann, presidenta de la Coalición Cívica –el partido de Elisa Carrió- que pidió el juicio político del ministro de Seguridad por supuesto “mal desempeño” e "injurias", a pesar de que no tiene ninguna banca en la Legislatura para impulsarlo. “Lo presenté en carácter ciudadana”, dijo Lehmann. “Este ministro es un patotero. Me hace acordar a Formosa. A mí me importa muy poco si esto es una interna del PJ. Acá tenemos un desastre de inseguridad y violencia a cargo de un funcionario que nos desprecia”, enfatizó.

En paralelo al pedido de juicio político, Lehmann y su asesor Sebastián Julierac, también solicitaron al gobernador Omar Perotti que “se haga cargo” de su ministro y “le pida la renuncia”. “Sain siente un desprecio por los santafesinos, es un un funcionario que maltrata a las fuerzas y evidentemente está lejísimo de imponer la paz y el orden”. Julierac oficia como “diputado provincial electo” porque en diciembre de 2019, la Cámara de Diputados impidió su acceso a la banca y en su lugar le tomó juramento a la diputada que seguía en la lista, Cesira Arcando, líder del Partido Fe, para respetar la paridad del cuerpo

“Como diputada nacional por Santa Fe le exijo al gobernador que solicite de manera urgente la renuncia a Sain. No sólo por la ineficiencia y falta de resultados a la hora de cuidar la seguriadd de todos sino por los insultos y agravios hacia los comprovincianos", sorprendió.

