"Fui víctima de la mentira jurídica más grande", dijo Lula y agradeció el apoyo de Alberto Fernández

Desde Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva agraceció hoy la solidaridad del presidente argentino Alberto Fernández, en su primera conferencia de prensa luego de recuperar los derechos políticos debido a la anulación de las sentencias mañosas de la causa Lava Jato. En su presentación ante los periodistas, el expresidente de Brasil afirmó que fue "víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años historia".

"No puedo dejar de agradecer al presidente Alberto Fernandez que tuvo la decencia y el coraje, cuando era candidato, de visitarme en la Policía Federal de Curitiba", enfatizó Lula sobre la viaje que hasta allí hizo en 2019 el hoy mandatario argentino.

El expresidente de Brasil recordó que en aquella oportunidad le pidió a Fernández "que no dé entrevista para no ser perjudicado por la derecha argentina, y él me dijo ´Lula yo no tengo ningún problema con lo que diga la derecha, yo vine a ser solidario contigo´".

Además, contó Lula, Fernández fue "el primero que me llamó" luego de que el Supremo anuló las condenas de Lava Jato. Tras retribuir los gestos del presidente argentino, el líder de PT agradeció también al Papa Francisco y a Pepe Mujica, a quien definió como “una de las personas más extraordinarias” que conoció.

El expresidente brasileño brindó la conferencia de prensa en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC, en San Bernardo do Campo, cordón industrial de San Pablo. Se trata del mismo lugar en el que fue detenido en el marco de las causas ahora anulada.

“Han pasado casi 3 años desde que dejé la sede de este sindicato para ir a entregarme a la Policía Federal. Fui, claro, en contra de mi voluntad porque sabía que estaban deteniendo a una persona inocente. Estaba consciente de la certeza de que este día llegaría. Y llegó”, dijo Lula al iniciar su intervención y tras pedir permiso para quitarse el barbijo rojo.



Lula contó que cuando decidió hacer la conferencia "mucha gente se preocupó por mi estado de ánimo". "Si hay un ciudadano con razón para sentirse herido por los latigazos que recibió, ese soy yo. Pero yo no. Sé por lo que pasó mi familia. Pero no, el dolor que siento no es nada ante el dolor que sufren hoy millones de brasileños. El dolor que siento no se parece en nada a lo que sienten los familiares de las casi 270 mil víctimas del coronavirus. El dolor que siento no se parece en nada a lo que están pasando los profesionales de la salud ” aseguró.



El exmandatario brasileño rindió un "homenaje a las víctimas del coronavirus" y afirmó que la gestión del presidente, Jair Bolsonaro, es un "verdadero desgobierno" en materia de salud pública.

"Un presidente no tiene que decir fake news", planteó Lula y agregó: “El papel de un presidente de la República es cuidarlos a ustedes, no es incentivar el uso de armas para matar hombres y mujeres”. Con algo de sarcasmo el jefe del Partido de los Trabajadores le recomendó también a Bolsonaro que se entere de que la "tierra es redonda". Y le propuso que deje de seguir los consejos del ideólogo de ultraderecha, Olavo de Carvalho, un astrólogo considerado una suerte de gurú del mandatario y su entorno.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó este lunes sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022 ya que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló todas sus condenas por corrupción, justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el exjuez, Sérgio Moro, y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor.