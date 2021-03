Superclásico: Gallardo continúa analizando variantes en River

Como suele ser habitual, Marcelo Gallardo no mostró aún todas sus cartas y continúa pensando en el once titular de River para el Superclásico que se jugará este domingo en La Bombonera desde las 18. A priori, el entrenador millonario tendría ocho jugadores confirmados y no son pocos quienes se disputan palmo a palmo los tres lugares restantes. En caso de que se mantenga la línea de tres defensores, Jonatan Maidana -uno los referentes de la "vieja guardia" que volvió desde México y con pasado en Boca- sería una fija en la zaga central. Por otra parte, el colombiano Rafael Santos Borré -que se recuperó de una lesión- volvería a hacer dupla con Matías Suárez en la delantera, en tanto el defensor Fabrizio Angileri volvió a sumarse al plantel luego de algunos días de baja por problemas de salud de su padre. En paralelo, los fanáticos de la banda roja organizan un banderazo para dar aliento al equipo.

En silencio, Gallardo piensa en Boca. El DT analiza distintas variantes para el encuentro interzonal correspondiente a la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. Con ocho puestos prácticamente definidos, el Muñeco busca ultimar detalles en las prácticas para cerrar el once titular que irá de entrada ante el conjunto de Miguel Angel Russo.

Franco Armani, inamovible como casi siempre, será el guardavallas. Milton Casco, el chileno Paulo Díaz y Angileri -que volvió a los entrenamientos- tienen su lugar asegurado en la defensa. En la zaga central, el que tiene todas las fichas para entrar es Maidana, si Gallardo sostiene la línea de tres. Entre el paraguayo Robert Rojas y David Martínez se definiría otro de los lugares. Con esta disposición táctica, tanto Casco (por derecha) como Angileri (por izquierda) jugarán de laterales-volantes.

En mitad de cancha, Gallardo confirmó a Enzo Pérez y al uruguayo Nicolás de la Cruz. El puesto vacante en esa zona de la cancha se lo disputan el colombiano Jorge Carrascal y Julián Alvarez, dado que Agustín Palavecino correría desde atrás. Así y todo, no hay que descartar a Bruno Zuculini, que podría meterse en el equipo como sorpresa.

El ataque estará conformado por el tándem Suárez-Borré. Cabe resaltar que el delantero colombiano había sufrido un golpe ante Platense y debió ser reemplazado, se infiltró para jugar ante Racing y el lunes, ante Argentinos, estuvo entre los suplentes e ingresó en el complemento.



En otro orden, los hinchas convocaron a un banderazo para este domingo a las 14 en el Hotel Faena, donde concentra River. "Trae tu barbijo, camiseta, bandera y todo el cotillón. Respetemos los protocolos. Manteniendo distancia", indicaron a través de las redes sociales.



Por último, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Atlético Tucumán se impuso 3-0 a Comunicaciones y será el rival de River en la próxima instancia.