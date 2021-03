Piden la interpelación de Quirós en la Legislatura 

El bloque de Legisladores del Frente de Todos pidió la interpelación del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para que explique la situación caótica que se vivió en el Luna Park, La Rural y San Lorenzo con la vacunación de adultos mayores de 80 años. También por qué no aceptó la asistencia del Pami para abrir más lugares de vacunación. El pedido de interpelación llega luego de una denuncia penal contra Quirós y contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por el desvío de vacunas al sector privado. La interpelación la plantearon ayer en la primera sesión de la Legislatura, pero el oficialismo porteño la bloqueó. Luego de eso, comenzaron las negociaciones para que Quirós se presente ante la comisión de Salud de la Legislatura.



El Ministerio de Salud tuvo problemas para explicar por qué no abrieron la inscripción a la vacunación antes, por qué no evitaron el colapso abriéndola el último día posible y, finalmente, por qué concentraron población de alto riesgo sin prever un operativo sanitario, sin sillas, agua ni ninguna asistencia, como ocurrió el martes pasado en el Luna Park y en San Lorenzo. Lo máximo que llegó a decir Quirós es que no previeron que tantos adultos mayores fueran con acompañantes.



Ante esta situación el ministro recibió una lluvia de críticas y de pedidos de renuncia (aclaró que no va a renunciar), y un pedido de interpelación por parte del Frente de Todos. En el proyecto de resolución que presentaron sus legisladores, indicaron que "requieren al ministro Quirós información sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas en la campaña de vacunación del martes 9 de marzo, además de los criterios aplicados para la distribución y aplicación de las vacunas recibidas desde el Gobierno Nacional a los Centros de Salud Prepagos y Obras Sociales arbitrariamente elegidas".

En el pedido concentraron dos de las principales polémicas: la primera, el operativo de vacunación, que generó aglomeraciones de adultos mayores con el consecuente peligro de contagio. La segunda, la derivación de vacunas a obras sociales y prepagas -en un principio, fueron unas 9.900- para su aplicación. El ministro de Salud aseguró que eso no implicaba privilegios para ningun ciudadano, aunque en el caso de los privados no se vieron ni colas bajo el sol ni colapsos de la página web para anotarse.



“La evidente desidia y mala organización llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, hicieron que miles de adultos mayores de 80 años se agolpen sin ningún tipo de protocolo, exponiendo su salud que tanto intentaron preservar en los últimos meses, en lo que fue un esfuerzo sanitario y económico sin precedentes en nuestra historia”, remarcaron los legisladores y legisladoras del Frente de Todos en un comunicado.



Y destacaron que “el Gobierno de la Ciudad no entrega información sobre la campaña de vacunación que lleva a cabo y le cedió un número desconocido de vacunas a prepagas y obras sociales arbitrariamente elegidas. Estos bienes escasos y esenciales no pueden ser manipulados con este grado de discrecionalidad. Debe ser de manera exclusiva el Estado quien suministre las mismas con control y supervisión de todo el sistema republicano local”.

La información sobre la vacunación es parcial y permite ver que avanza lenta. El Gobierno porteño lleva vacunado sólo un tercio de la población de geriátricos (200 de 498). Hay unos 11 mil adultos mayores sin fecha de vacunación en las residencias.



También pidieron explicaciones por la no aceptación de una propuesta del Pami para sumar diez bocas más de vacunación. Quirós, en la última conferencia de prensa, hizo alusiones vagas a que las instalaciones del PAMI no estarían en condiciones para vacunas y pidió "no hacer política partidaria".

Ante esto, los legisladores del Frente de Todos dijeron no entender “por qué motivo el Gobierno de la Ciudad no centra sus esfuerzos en ampliar las bocas de vacunación, habiendo ofrecido la obra social PAMI su infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires a través de una nota de su titular Luana Volnovich el pasado 4 de marzo, sin respuesta afirmativa de las autoridades de la Ciudad”.

Volnovich volvió a advertir que "queda claro que dejarnos afuera de la vacunación fue una mala decisión. Esto que pasó habla de una improvisación, de una falta de planificación".

En tanto, los legisladores advirtieron en el pedido de vacunación: “La gestión de una pandemia no es un show para la televisión, sino el cuidar con responsabilidad la salud de cada una de las personas de las que este gobierno es responsable. El Jefe de Gobierno y su ministro de Salud deben explicar a los porteños y las porteñas por qué siguen promocionando a la gestión de la pandemia en la Ciudad como un éxito cuando tiene uno de los peores resultados en todos los indicadores del país. Es necesario conducir con responsabilidad un proceso que se llevó la vida de muchas personas, sobre todo si luego se pretende hacer alarde de algo de lo que no hay mucho para festejar”.

La primera sesión de la Legislatura comenzó con la discusión sobre tablas del proyecto. El oficialismo porteño utilizó su número para inhabilitar el pedido. Pero existen negociaciones para que Quirós se presente, por lo menos, ante la comisión de Salud de la Legislatura.