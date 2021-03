Tras las burlas en la preventa, Macri prepara la puesta en escena para el lanzamiento de su libro

El ex presidente Mauricio Macri lanzó la preventa de su libro Primer tiempo, que escribió con la ayuda de su ex secretario de Cultura Pablo Avelutto y de su asesor Hernán Iglesias Illa. El libro que, hasta donde se sabe, será un balance positivo de su primer gobierno sin demasiadas sorpresas, se comenzó a comercializar por fuera de las librerías con un precio de 1.690 pesos. Macri lo hizo en Mercado Libre en alianza con un empresario cercano, Marcos Galperín. Pero la publicación se le llenó de cometarios irónicos que preguntaban, por ejemplo, si el libro venía con una reposera incluída, si era para colorear y si se podía canjear por deuda del FMI.

El ex presidente tiene decidido hacer una puesta en escena en el lanzamiento de su libro que marque su regreso a la arena política de manera más definitiva. No está confirmado si el encuentro, que -prometen en su entorno- será masivo, será en el Luna Park (quizas lo cambien por hechos recientes) o en el Centro de Exposiciones. Macri buscará que lo acompañen figuras de la derecha regional, como el escritor Mario Vargas Llosa. Quizás se tenga que conformar con un saludo por video.



El libro tendrá unas 400 páginas y una tirada inicial de 25 mil ejemplares. Sobre su contenido, lo poco que se supo no despierta sorpresas: habrá falsas autocríticas del estilo "no blanqueamos la pesada herencia" o "fuimos demasiado optimistas", y críticas reales, destinadas al ex titular de la Cámara baja, Emilio Monzó y afines. También puede que reciba algún castigo el ex titular de Finanzas, Luis Caputo. Según publicó DiarioAr, también contará anécdotas, como que cuando llamó desde Brasil a Gustavo Arribas para que ocupara la cabeza de la AFI, este viajó pensando que iba a ocupar la AFA. Macri le mintió y no le dijo la verdad hasta que estaba en Buenos Aires.



La salida del libro ya despertó chistes, como el que hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo en un estudio de televisión: "Ya se puede descargar". Cuando le preguntaron dónde, contestó: "En el rincón del Vago".



Macri anunció en alianza con Galperín que estaba "muy contento" de que su libro se empezó a vender primero por Mercado Libre (a 1.690 pesos).

La publicación generó una cantidad infinita de comentarios irónicos. Algunos de ellos fueron:

* "¿Viene con la reposera incluída?"

* "¿Será un libro de viajes? Se la pasó de vacaciones!!"

* "¿Hacen envíos a Panamá?"

* "Hola, ¿lo envían con Correo Argentino?"



* "¿Trae figuras para colorear?"

* "¿Tiene caricias significativas?"



* "¿Es contado o lo puedo pagar a 100 años??"

* "Hola! ¿Viene con autoparte contrabandeada o sólo papel para envolver piedras?"

* "¿Explica cómo perder en primera vuelta?"

* "Hola, tiene oraciones de corrido???"

* "Si lo compro ahora...llega para el segundo semestre??"