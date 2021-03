Apoyo unánime del sindicalismo al proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias

La Cámara de Diputados avanzó este viernes con el debate sobre el proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en una reunión por videoconferencia con representantes de la CGT, la CTA y el Frente Sindical de Hugo Moyano, que apoyaron unánimemente la iniciativa. La reunión virtual se extendió durante tres horas y levantó temperatura con la intervención de un asesor del gremio de Camioneros que cuestionó duramente la gestión de Cambiemos, despertando la reacción de legisladores de Juntos por el Cambio que aprovecharon la ocasión para retirarse de la reunión.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados llevaron a cabo la tercera jornada de debate sobre el proyecto impulsado por el oficialismo para elevar el mínimo no imponible a 150 mil pesos de sueldo bruto y eximir del tributo al aguinaldo.

Todos los referentes sindicales apoyaron el proyecto, aunque pidieron a los diputados revisar algunos detalles, la escala de la alícuota, mientras que los representantes de sindicatos como los de la minería y la pesca, pidieron agregar exenciones para sus sectores. En ese marco, desde el oficialismo señalaron que el proyecto aún no está cerrado y que recién se emitirá dictamen la próximas semana.

La ronda de exposiciones la abrió el co secretario general de la CGT, Carlos Acuña, quien celebró la iniciativa como una herramienta para acompañar la reactivación económica a través del consumo.

"Si no hay consumo no se necesita producción y sin producción no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión", sostuvo Acuña, al tiempo que destacó la exención del aguinaldo.

La reunión se recalentó minutos después, cuando tomó la palabra Mariano Sánchez, asesor impositivo del sindicato de Camioneros que lidera Moyano, quien apuntó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y generó la reacción de los diputados de Juntos por el Cambio.

Tras destacar la "lucha histórica" de Camioneros en el tema Ganancias y considerar que el proyecto tiene "muchas aristas positivas", Sánchez apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y dijo que "ni habría que nombrarlo", al tiempo que señaló que "terminaron la gestión con 2.200.000 trabajadores en relación de dependencia tributando ganancias".

Los diputados de Juntos por el Cambio hicieron oír sus quejas, descalificaron al representante de Camioneros y reclamaron la presencia de Hugo Moyano como secretario general de la organización sindical, tras lo cual se retiraron de la reunión.

Posteriormente, el compañero de Acuña en la conducción de la CGT, Héctor Daer, ratificó el "apoyo absoluto de la Confederación General del Trabajo a este proyecto" y destacó que el carácter "progresivo" del impuesto a las Ganancias, que "hace que los que más ganan tengan que pagar más".

De esta manera respondió a otros dirigentes, como el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien reconoció "el esfuerzo" pero aclaró que el apoyo "no implica naturalizar el tributo".

A su turno, el diputado y referente de la CTA, Hugo Yasky, calificó el proyecto como "un acto de justicia" y afirmó que, con el cobro de la retroactividad al 1 de enero que plantea la iniciativa, habrá "entre 15 y 18 millones de pesos en el mercado de consumo", que tendrá "un efecto dominó".