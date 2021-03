Enviaba material pornográfico a docentes y madres de dos escuelas

La comunidad escolar que depende del sistema educativo de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca debió ser contenida ayer luego de que trascendiera públicamente una denuncia por acoso sexual a una de las maestras. Tras conocer lo sucedido, el episodio, que se consideraba único en primera instancia, fue sumando más testimonios durante el día de otras mujeres afectadas, tanto de docentes como de madres de alumnos de las escuelas municipales N° 1 y N° 2.

Bruno Jerez, psicólogo del Gabinete Psicopedagógico del sistema municipal, confirmó lo sucedido y señaló que aún se está tratando de determinar si el agresor es el padre o padrastro de uno de los estudiantes del establecimiento y si el niño o niña de quien él sería tutor corre algún tipo de peligro.

Según señaló, la denuncia fue radicada por una de las maestras de la Escuela Municipal N° 1 hace 15 días. La docente habría recurrido esta semana a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la comuna, Patricia Saseta, para relatarle lo sucedido, ya que aunque le dio intervención a la Justicia, los acosos de este sujeto continuaban.

Consultada por Catamarca/12, Saseta señaló: “Nosotros hemos acompañado a la maestra con el gabinete. Ahora todo está en manos de la Justicia y, como institución, le pedimos celeridad y respuesta. Estamos dando contención y asesoramiento y nos preocupa todo el aspecto que rodea esta situación tan delicada. También daremos intervención a los Consejos Municipales que son realmente muy buenos en estos temas”.



El acoso sexual consistía en enviar imágenes por Whatsapp de él mismo desnudo, y también videos en los que se lo ve participando de actos sexuales con otras mujeres. A esto, le sumaba invitaciones insistentes a participar de ese tipo de encuentros y se ponía violento si no le respondían. “Por lo que pude ver de las imágenes, no hay menores involucrados. El acto sexual que muestra no sería un delito porque cada uno es libre, pero sí lo es el acoso y hostigamiento sexual que entabló con la docente”, explicó Jerez quien además es abogado.

El profesional señaló que el hecho trascendió a la prensa en horas de la mañana de ayer viernes a través de un programa radial e inmediatamente fue replicado por otros medios. “El conocimiento público de esta denuncia hizo que surgieran otras de más docentes de la escuela N° 1 como de la 2, y también de madres que se comunicaron con nosotros”, contó.

“Esto nos preocupó y ocupó aún más a todos los miembros del gabinete, porque entendemos que estamos ante una suerte de depredador. Es por esto que nos pusimos a elaborar y dictar para toda la comunidad educativa charlas y contención con respecto al uso de redes y lo que implica el grooming”, dijo.

La investigación penal, a la que sumaron nuevas denuncias, quedó a cargo del fiscal instructor Carlos Brizuela, quien actualmente trabaja desde su domicilio porque fue aislado luego de haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.