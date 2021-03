Tegan Guanco, de 25 años, es una persona no binaria, es decir, que no se identifica como varón ni como mujer. Y quiere que su Documento Nacional de Identidad refleje esa opción, ya que actualmente, la modificación registral incluye solamente el binomio tradicional, y eso es lesivo de la ley de identidad de género vigente. Ante la falta de respuesta del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que no le da opciones para consignar su género autopercibido, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para exigir su reconocimiento. “La falta de DNI lesiona gravemente el principal derecho de todo ciudadano. Esto es contar precisamente con su identidad”, manifestaron desde las organizaciones que acompañan el reclamo.