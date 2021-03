El gobierno de Formosa rechazó las mentiras sobre El Potrillo

El gobierno de Formosa informó hoy que en la localidad de El Potrillo, en el oeste formoseño, existen tres establecimientos escolares --a Escuela Provincial de Educación Primaria 471, la Escuela Provincial Secundaria 102 y el Jardín de Infantes 15-- cuyas instalaciones, detallaron, fueron inauguradas "el 2 de diciembre de 2020, en plena pandemia" al rechazar el contenido de un reciente informe televisivo.



Además, desde la administración que encabeza Gildo Insfrán aseguraron que las tres escuelas "conforman un sistema de estructura educativa" que tiene acceso a la red de fibra óptica y que permite "responder a las necesidades educativas de los niños y niñas de las comunidades originarias".



"En esas escuelas se imparten clases en la 'Modalidad Intercultural Bilingüe' y al momento de la inauguración se les entregaron netbooks a los alumnos, para que puedan utilizarlas como herramientas educativas de inclusión", remarcaron las fuentes gubernamentales.



La gobernación de Formosa difundió esos datos con motivo de la emisión por el canal Todo Noticias (TN), el viernes, de un zócalo que apareció en la pantalla a las 21:20 y que señalaba: "En Portillo (por El Potrillo) no hay médicos, ni hospitales, ni educación".



"El gráfico de la pantalla resumía lo que estaban comentando tres periodistas (de ese canal) sobre esa localidad del oeste formoseño (por El Potrillo), sin siquiera remitir dato alguno sobre las escuelas inauguradas y el moderno hospital que funciona a pocos metros de donde se mostraban las imágenes", cuestionaron desde la provincia.



En paralelo, el médico José Fernández, director del hospital distrital Eva Perón de la localidad de Ingeniero Juárez, que tiene bajo su radio de acción el Distrito Sanitario 1 de Formosa, desmintió el contenido del informe televisivo emitido por el ciclo 'Telenoche investiga', que salió al aire por el 13 y la señal TN.



Fernández, en relación al funcionamiento del sistema de salud pública en esa región de la provincia (en la que residen comunidades originarias), dijo que existen "áreas programáticas, con hospitales importantes, en El Potrillo, Lote 8, María Cristina", entre otros lugares.



El director del hospital de Ingeniero Juárez afirmó que en todas esas localidades, cuando alguna mujer embarazada presenta un problema, se la deriva al centro de salud que él dirige y que allí "se cumplen con todos los protocolos de rigor", con "ginecólogos que analizan si las mujeres pueden avanzar con un paro normal o si hay que realizar cesárea".



Además, Fernández (que coordina el Distrito Sanitario que abarca Departamentos de Matacos, Bermejo y Ramón Lista) afirmó que "no hay mujeres en el monte que se escondan por temor a ser llevadas a un Centro de Alojamiento Preventivo".



Sobre la supuesta implantación forzada de chips o implantes anticonceptivos, Fernández lo negó y añadió: "En nuestro país hay una ley de Salud sexual y dentro de ese programa existen distintos tipos de medidas anticonceptivas, como pastillas o chips pero de ninguna manera se aplican sin consulta previa a la paciente".



"Eso debe ser consentido", aseguró en declaraciones al portal público Agenfor (agencia de noticias de Formosa).