Oscar 2021: TV guía para ver las candidatas

Las cartas ya están en la mesa. Con las nominaciones para la 93° edición de los premios Oscar anunciadas, es tiempo de sentarse frente a la pantalla y hacer los deberes de cara a la ceremonia que por cuestiones pandémicas se realizará el domingo 25 de abril, dos meses después la habitual fecha de entre fines de febrero y principios de marzo. El flamante virus mutó –para usar un término célebre en estos tiempos– aún más el régimen tradicional de ventanas de exhibición, por lo que una cantidad nada despreciable de películas nominadas saltearon las salas para recalar directo en plataformas de streaming u On Demand, al tiempo que otras se verán en los cines nacionales en las próximas semanas y algunas aún no tienen canal de exhibición legal asegurado, como Minari, Judas and the Black Messiah y Another Round. A continuación, entonces, dónde encontrar los títulos ya disponibles para su visionado y cuándo llegarán aquéllos con paso asegurado por la cartelera comercial.

Las que ya están:

El juicio de los 7 de Chicago. La película dirigida y escrita por Aaron Sorkin propone un paralelismo entre los conflictos raciales que sacuden a la sociedad estadounidense y las irregularidades de un famoso proceso judicial de 1968 contra un grupo de militantes en contra de la Guerra de Vietnam. Un paralelismo algo obvio –tal como detalló este diario en la crítica publicada el día del estreno- que, sin embargo, ha calado hondo en la subjetividad de los académicos, quienes le concedieron seis nominaciones, entre ellas Mejor Película y Guion Original. Disponible en Netflix.





Mank. Otra de Netflix, otra perfectamente adecuada para el Oscar. Porque, se sabe, a la industria del cine le encanta mirarse el ombligo, tal como hace el realizador David Fincher (Pecados Capitales, Zodíaco, Perdida) en esta película que –en palabras de Juan Pablo Cinelli en la reseña de Página/12 “pone el foco en aquello que la historia oficial ha dejado oculto”, en este caso la figura de Herman J. Mankiewickz y el febril trabajo realizado en la escritura del guión de El ciudadano junto a Orson Welles. Gran derrotada en los Globos de Oro, donde aspiraba a seis estatuillas pero se fue con las manos vacías, Mank llegará a la revancha del 25/4 otra vez con el mote de favorita gracias a sus diez nominaciones, incluidas Película, Director, Actor protagónico y Actriz de reparto.







El sonido del metal. Fue una de las sorpresas del año y, sin embargo, esta película sobre un baterista que recibe un palazo con la forma de diagnóstico de sordera venía volando muy bajito durante la temporada de premios, desde los ya entregados Globos de Oro hasta las ternas de los inminentes reconocimientos de los distintos sindicatos de Hollywood. Seis nominaciones –se destacan Película, Guion y Actor–suena a batacazo para el notable debut en la realización de largometrajes del hasta ahora guionista Darius Marder, que “logra lo imposible en una disciplina como el cine, hecha de imágenes y sonidos: disociar la oralidad de la comunicación para abrazar un lenguaje basado en la distancia de los cuerpos, el peso de la gestualidad y la ajenidad con el mundo sonoro”, tal como se lee en la crítica de este diario. Online en Amazon Prime Video.







La madre del blues. La Academia tildó el ítem de congraciarse con los afroamericanos incluyendo en cinco ternas a esta película basada en una obra de Broadway de los años 80, producida por Denzel Washington y ambientada en un estudio de grabación de Chicago donde, en 1927, se reúnen la cantante de blues Ma Rainey y su banda para la realización de un disco. Deudora directa de aquello que suele llamarse teatro filmado, tal como afirmó Horacio Bernades en su crítica, tiene entre sus intérpretes al recientemente fallecido Chadwick Boseman, número puesto para una estatuilla póstuma. Puede verse en Netflix.





Segundo centro de la Academia a la cabeza de la comunidad afroamericana. Como si con

no hubiera sido suficiente para cumplir con la cuota de diversidad, con tres nominaciones figura el debut en la realización de la actriz Regina King. Otro título de raigambre teatral –

-,

teoriza sobre el contenido de la reunión secreta que mantuvieron el líder social Malcolm X, la estrella del soul Sam Cooke y los deportistas Jim Brown y Muhammad Ali (por entonces Cassius Clay) en un hotel de la ciudad costera del título en 1964. Ya está en Amazon Prime Video.









Noticias del gran mundo. Podía pensarse que el combo “western + Tom Hanks” era irresistible para los electores de las asociaciones que conceden estatuillas durante la temporada de premios de Hollywood, pero no. Omitida por todos, esta película hecha de miradas que presenta la enésima encarnación de Hanks de un hombre común sometido a aventuras extraordinarias (aquí es un ex soldado de la Guerra Civil embarcado en un viaje incierto junto a una niña) obtuvo el triste consuelo de cuatro nominaciones en rubros técnicos. En Netflix.





El agente topo. La relación de Chile con el Oscar era prácticamente nula. Pero todo cambió en la década pasada, primero con la nominación en 2014 de No, de Pablo Larraín, y luego con los triunfos del corto animado Historia de un oso, de Gabriel Osorio y Patricio Escala, en 2016, y de Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, en el rubro Mejor Film Extranjero de 2018. Ahora llegó el turno de esta película dirigida por Maite Alberdi y protagonizada por Sergio, un hombre de 80 años que se convierte en infiltrado y espía en un hogar de ancianos a pedido de la hija de una paciente. Si bien, como dijo Horacio Bernades aquí, su estructura apela a una “remanida fusión entre documental y ficción”, El agente topo competirá en el rubro Largometraje Documental junto a Collective, Campamento extraordinario, My Octopus Teacher y Time. En Netflix.





Las que vendrán





Nomadland. Hace unos años que Frances MacDormand se convirtió en sinónimo de premios. La nominación en el rubro interpretativo principal femenino por el papel de una mujer que, luego de perder su trabajo formal, emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante, es una de las seis que acumuló el film de Cloe Zhao, quien desde su primera exhibición en el Festival de Venecia –de donde se llevó ni más ni menos que el León de Oro- viene arrasando con cuanta estatuilla se le ponga delante. Pero para ver de qué se trata habrá que esperar unos días más, hasta el 25 de marzo. La mala noticia para los impacientes se compensa con una buena: su estreno se realizará en salas.





El padre. Volvió Anthony Hopkins. Y volvió en buena forma, según se desprende de la performance que viene teniendo la película dirigida por Florian Zeller, cuya trama se centra en las tensiones entre un padre y su hija (Olivia Colman) cuando él, con la salud deteriorada, se niegue a recibir cuidados en casa y muchos menos en una institución. El padre tuvo cuatro nominaciones para los Globos de Oro –se fue con las manos vacías, lo que no está mal teniendo en cuenta el gusto de esos electores-, tiene seis para los Bafta británicos y llegará a la noche del Oscar con la misma cantidad, dos de ellas, obviamente, para sus protagonistas. Se estrenará en salas el 15 de abril.







Hermosa venganza. La ópera prima de la actriz británica Emerald Fennell (conocida por su papel de Camila Parker Bowles en The Crown), que sigue a una mujer que decide vengarse de quienes le arruinaron la vida, viene levantando polémica desde su estreno en Sundance 2020. Una polémica que con el inicio de la temporada de alfombras rojas (y virtuales) se tradujo en una cantidad nada despreciable de nominaciones, con las cinco para el Oscar como cereza del postre. Comprada para su distribución en cines argentinos, aún no hay fecha oficial de estreno.