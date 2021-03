Una victoria que llega justo a tiempo

Central ganó anoche el partido que todos reclamaban en Arroyito para serenar el trabajo de Cristian González. La victoria ante Arsenal fue justificada, pero sin despejar las dudas que arrastra el canaya en su juego. Laso y Ferreyra, en defensa, fueron de lo mejor en un equipo que jugó mucho tiempo en su propio campo. Pero la sorpresa de la noche fue Martín Rabuñal, el volante que debutó y marcó el segundo a poco de ingresar.

Central se fue al descanso con ventaja de un gol. Pero el partido que hizo hasta allí no cumplió con ninguno de los objetivos planteados por Cristian González. El canaya jugó casi siempre en su campo, no tuvo composición de jugadas con pelota dominada y dejó a Ruben solo en la tarea ofensiva. Todos problemas que el equipo padece hace tiempo. Y Arsenal, a pesar de no tener claridad en los últimos metros, se paró y se mantuvo en campo auriazul, asumiendo un protagonismo relativo por la falta de fuerza en sus avances.

Central solo llegó al área de Navarro con pelotas detenidas y algunos pelotazos de Vecchio. Nadie más hizo aportes en materia ofensiva. Lo Celso y Cucchi no aportaron nada distinto. En la única opción de gol, Ruben cabeceó apenas desviado en el área chica un centro sobre el primer palo de Vecchio. Arsenal, a pesar de su dominio del campo, apenas si encontró un remate de Sepúlveda que Broun desvió al corner.

La diferencia en el marcador llegó cuando nadie lo esperaba y los defensores de Central fueron los protagonistas. A la salida de una pelota detenida en ataque, Vecchio devolvió la pelota al área donde quedaban todos los defensores que fueron a buscar ante un cabezazo. La bajó Ruben de cabeza, Ferreyra definió a colocar pero la pelota se frenó en Suso y apareció Martínez para lanzarse adelante y empujar sobre la línea la pelota al fondo ante la impotencia de Navarro.

En el segundo tiempo apareció la primera combinación entre Vecchio y Ruben con pelota al pie. Por azar, la jugada que derivó en un tiro de esquina no fue gol. Una serie de rebotes le dejó la pelota a Navarro en sus pies. Central logró jugar más tiempo en campo de Arsenal. Pero el juego, que iba de un campo a otro, era interrumpido en general por infracciones. Así, ambos equipos se apoyaron en las pelotas detenidas como opciones de riesgo.

Central tuvo para reclamar un penal por mano de Benavídez. Arsenal no pudo entrar en el área canaya, con buenas actuaciones de Laso y Ferreyra. Pero el partido, a pesar de lo mal jugado, tenía tensión por la fragilidad deportiva que atraviesan los clubes.

En los minutos finales, Broun le ganó un mano a mano a Soraire, en la mejor jugada de la visita. Pero no hubo nervios para el canaya. Porque Rabuñal, con cabezazo sobre el primer palo, marcó el segundo a la salida de un tiro de esquina. El gol del uruguayo le trajo a Central un final sin nervios y una semana de tranquilidad para el Kily, más allá del descuento de Albertengo en la última jugada.

2 Central

Broun

Martínez

Laso

Ferreyra

Blanco

Sangiovani

Villagra

Lo Celso

Vecchio

Cucchi

Ruben

DT: Cristian González

1 Arsenal

Navarro

Benavídez

Carabajal

Suso

Suárez

Soraire

Méndez

Papa

Sepúlveda

Necul

Candia

DT: Sergio Rondina

Goles: PT: 42m Martínez (C). ST: 37m Rabuñal (C) y 45m Albertengo (A).

Cambios: ST: 19m Marinelli por Cucchi (C), 22m Albertengo por Candia, Farioli por Necul y Ortiz por Méndez (A), 31m Martínez Dupuy por Ruben (C) y Rabuñal por Sangiovani (C), 35m Báez por Sepúlveda y Castro por Suárez (A), 40m Gamba por Vecchio y Torrent por Martínez (C).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Central