Nuevas pericias para ex candidato de la UCR acusado de abuso sexual

El fiscal instructor Jonathan Felsztyna hizo lugar al pedido de pruebas presentado por Silvia Barrientos, la abogada de la mujer que denunció por abuso sexual al ex candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Roberto Gómez. Barrientos solicitó que se le realice una pericia psicológica; que se haga una inspección ocular del lugar donde habrían sucedido los hechos y también que se sume un expediente del Juzgado Laboral N°3 en el que constaría otra denuncia por acoso sexual contra el político.

La abogada confirmó a Catamarca/12 que el pedido de incorporación de nuevas pruebas en la causa fue autorizado por el fiscal, y que actualmente se espera que se fije fecha tanto para la pericia psicológica como de la inspección ocular del sitio en donde habrían sucedido los abusos denunciados.

Barrientos indicó que también se pidió la incorporación de un expediente que está tramitándose en el Juzgado Laboral N° 3 desde 2016 en el que constaría que una ex empleada del Instituto Médico, que es propiedad de Gómez, lo habría denunciado por acoso laboral y también sexual.

Este hallazgo de la querella podría complicar la situación procesal del médico, quien actualmente se encuentra imputado por abuso sexual simple continuado, pero en función del artículo 305 del Código Procesal Penal de Catamarca. Éste artículo, señala que “cuando no hubiere motivo bastante o la participación no fuera punible, la autoridad judicial podrá recibirle igualmente declaración en la forma y con las garantías prescriptas para el imputado. Pero mientras esta situación se mantenga no podrá imponerle ninguna medida de coerción”.

“Es por esta imputación poco clara que nosotros pedimos que se cambie y se sume un agravante, teniendo en cuenta los serios daños psicológicos que habría ocasionado el abuso, tal como señala la pericia oficial”, dijo Barrientos y agregó que “La autorización de estas pruebas nuevas son un paso importante en la credibilidad de la víctima y su bienestar psicológico”.

El caso

Gómez fue imputado, luego de dos años de radicada la denuncia, durante los primeros días de febrero pasado. La denunciante había declarado en su momento que su relación laboral con el médico se inició en junio de 2009 y finalizó el 31 de enero de 2018. También que en ese contexto sucedían los abusos, que no sólo eran verbales y simbólicos, sino que en repetidas oportunidades le tocaba sus partes íntimas por debajo de la ropa de trabajo.

En la denuncia constan otros detalles, como la obligación que imponía a todos los empleados de afiliarse a las filas del radicalismo, además de tener que soportar tratos despectivos y humillantes.

Si bien cuando trascendió la acusación, Gómez quiso contextualizarla como un caso de extorsión y como parte de la contienda política del momento, la denunciante, a través de su abogado, ratificó que la violencia vivida mientras mediaba la relación laboral se manifestó nuevamente al verlo a Gómez aparecer en los medios de comunicación en cada momento.