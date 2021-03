La contratación de Germán Burgos como nuevo técnico de Ñuls no sólo movilizó a la dirigencia y a la afición leprosa sino a las autoridades sanitarias de la provincia, que advirtió sobre la inconveniencia de que el entrenador se incorpora al trabajo sin respetar el aislamiento que dispone la ley. Se apela a la interpretación de uno de los decretos presidenciales --que fue reformado en más de una oportunidad-- pero sobre todo al vínculo que existe entre el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, con los dirigentes de AFA que nos son otros que los presidentes de los clubes. "Burgos debería mantenerse en aislamiento una semana", dijo Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia, a la hora de ser consultado sobre la inminente presentación en las prácticas del equipo del parque, y estar en el banco el viernes cuando reciba Ñuls a Unión en el Coloso. Desde el club se limitaron a decir que "está todo de acuerdo a los protocolos de Nación", dejando entrever que el concurso del ex-presidente de San Lorenzo, y hoy funcionario de Alberto Fernández tuvo una incidencia decisiva. Al cierre de esta edición, el departamento de prensa de Newell's hizo circular en las redes sociales las fotografías del nuevo DT realizándose nuevos hisopados. ”Newell’s apostó por mí, yo aposté por ellos. Es momento de jugármela”, aseveró Burgos, nuevo entrenador de la Lepra al arribar a Ezeiza proveniente de Madrid, España.

Burgos dejó de ser ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético Madrid después de 10 años de trabajo en conjunto para iniciar una carrera como entrenador y el primer peldaño será el club del parque Independencia. “Es un club saneado, es un trabajo que hizo durante estos años y lo ha logrado (por imposición del juez que entiende en el Fideicomiso)”, valoró el nuevo entrenador rojinegro.

Las autoridades provinciales exigen a Burgos realizar cuarentena de siete días, pero la dirigencia tramitó una excepción en el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación con presentación de protocolo para que pueda dirigir el viernes ante Unión.

"He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en segunda división de España. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también", explicó Burgos al llegar al país.

El ex arquero de River firmó con Newell’s hasta fin de año y su presentación como entrenador es una atracción para el fútbol argentino por su excéntrica personalidad y un enigma. "Estoy muy feliz de volver a mí país y estoy contento por la confianza que me dio Newell’s. La idea es formar el equipo y después ustedes irán viendo cómo jugamos. Hablé con jugadores y con la gente del club vía zoom y estamos preparando todo para el partido del viernes. Esperemos hacer todo bien", reconoció Burgos.

“Volver a mi país es una razón valedera. Estoy muy feliz, sobre todo por la confianza que ha depositado en mí Newell’s, que desde ahora será mi equipo”, agregó el nuevo entrenador de la Lepra. "El trabajo que hicieron el lunes lo preparamos nosotros, como toda la semana que resta para el partido del viernes", abundó. Ayer por la tarde, en Bella Vista, dirigió su primer entrenamiento.

Su llegada generó una polémica en cuanto a las disposiciones sanitarias que rigen en el país para los que llegan del exterior. Para el secretario de Salud Burgos no podía dirigir ayer la práctica por la obligación de realizar una cuarentena de siete días, de acuerdo a la declaración jurada que firmó al ingresar al país. Pero en Newell’s pidieron autorización legal para que Burgos sea incluido entre las excepciones del decreto y se presentó un protocolo por el cual se asegura que el nuevo técnico rojinegro permanecerá recluido en Bella Vista toda la semana y solo tomará contacto con personas que están dentro de la burbuja sanitaria.